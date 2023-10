Nasce la Commissione per la partecipazione dei cittadini al governo del Comune

Gavorrano (Grosseto). A seguito della rapida approvazione del relativo regolamento in Consiglio comunale, a Gavorrano, è stato pubblicato l’avviso per la richiesta volontaria da parte dei cittadini di far parte della Commissione comunale per la partecipazione dei cittadini al governo del Comune.

“La Commissione si prefigge lo scopo di costruire uno strumento che consenta lo sviluppo della cittadinanza attiva: infatti la composizione della stessa è di 20 cittadini in rappresentanza di tutte le frazioni del nostro Comune – spiega l’assessore alla partecipazione del Comune di Gavorrano, Massimo Borghi –. Davanti alla crisi di partecipazione alla vita politica, basti pensare alle percentuali di votanti alle elezioni, la maggioranza che amministra Gavorrano ha ritenuto opportuno aprire il nostro Comune alla partecipazione diretta al governo dello stesso.

“Al giorno d’oggi, dopo una pandemia che ha pesato gravemente sui rapporti personali, e in una situazione di incertezza, dovuta alla guerra in Ucraina e non solo, dalla quale deriva la crisi economica del Paese che rischia di trasformarsi sempre più in crisi sociale, più che mai abbiamo bisogno che i cittadini si riapproprino di spazi di partecipazione e di democrazia diretta, attuando una sinergia positiva con gli amministratori nell’interesse generale della nostra comunità – termina Borghi -. Per questo motivo vi invitiamo ad inviare le vostre candidature con i moduli che reperibili sul sito del Comune di Gavorrano entro e non oltre il 10 novembre prossimo, in modo da permettere l’operatività della commissione stessa. Mi preme infine ringraziare i dipendenti del Comune che hanno collaborato affinché i tempi fossero i più celeri possibili”.

L’avviso integrale e la modulistica da utilizzare per candidarsi sono reperibili a questo indirizzo: https://comune.gavorrano.gr.it/index.php/amministrazione-trasp/altri-contenuti/dati-ulteriori/item/5513-avviso-per-la-nomina-dei-componenti-della-commissione-per-la-partecipazione-dei-cittadini-al-governo-del-comune