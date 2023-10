Problemi al tetto, al via i lavori nella piscina comunale: struttura chiusa

Gavorrano (Grosseto). La piscina comunale di Gavorrano rimarrà chiusa per la stagione 2023/2024 per consentire di effettuare alcuni importanti interventi impiantistici e strutturali necessari per la fruizione in sicurezza dell’impianto natatorio.

Le verifiche sulla staticità strutturale richieste dalla Asl in conseguenza delle infiltrazioni di acqua dalle vasche, con conseguenze visibili nel piano interrato, hanno dato esito positivo consentendo la riapertura dell’impianto nella stagione corrente.

Tuttavia, sono purtroppo emerse problematiche relative alla copertura, che pregiudicano seriamente la sicurezza degli utenti della piscina. Il tipo di copertura e la tipologia dei danni dai quali è compromessa rendono del tutto sconsigliabile una riparazione parziale, poichè la stessa potrebbe avere solo carattere provvisorio e non risolutivo visto che le parti non interessate dall’intervento potrebbero presentare a breve nuove ulteriori infiltrazioni.

Il Comune si era già attivato su un duplice piano per realizzare con risorse proprie gli interventi necessari alla riapertura della piscina nella stagione 2023/2024, nonchè per pianificare un cronoprogramma volto alla riqualificazione impiantistica, strutturale ed architettonica dell’impianto.

“La consapevolezza della vetustà della struttura ha determinato l’amministrazione alla pianificazione della realizzazione di interventi risolutivi mediante il conferimento a professionisti specializzati di un incarico finalizzato alla redazione di un progetto di fattibilità comprensivo non soltanto degli aspetti di riqualificazione sopra precisati, ma anche dell’efficientamento energetico necessario all’abbattimento dei costi di gestione relativi alle forniture di gas ed energia elettrica – si legge in una nota del Comune di Gavorrano -. Il progetto, che sarà consegnato nelle prossime settimane, consentirà di realizzare tutti gli interventi necessari alla riqualificazione mediante stralci funzionali finanziati sia con risorse proprie dell’Ente che con accesso a finanziamenti regionali e statali. Nell’intento di limitare il disagio dei cittadini e delle famiglie, per la stagione 2023/2024 l’amministrazione comunale stipulerà a breve una convenzione con il gestore per riconoscere degli sconti, finanziati con risorse comunali, sugli abbonamenti e pacchetti di ingressi per la piscina di Follonica”.

“L’amministrazione è certa che questa sospensione necessaria delle attività per la stagione in corso consentirà di valorizzare una struttura unica nel suo genere rispetto alle realtà vicine – termina il comunicato –, sia per la profondità della vasca principale che per le dimensioni e caratteristiche della vasca piccola, e di restituire ai cittadini un servizio migliore”.