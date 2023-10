Inaugurati i nuovi impianti sportivi in paese: investiti 480mila euro

Monterotondo Marittimo (Grosseto). E’ stato un sabato pomeriggio tutto dedicato allo sport a Monterotondo Marittimo, per l’inaugurazione dell’area degli impianti sportivi a Pian di Giunta, in via Guido Rossa, completamente riqualificata dall’amministrazione comunale.

La festa è iniziata con la gara di campionato La Boracifera -Pro Soccer, categoria primi calci 8 anni, poi è stata la volta della Boracifera-Nuova Arcille, gara di campionato categoria esordienti misti, e subito dopo è stato inaugurato il campo da padel con dimostrazioni di padel e tennis per adulti e bambini.

“È con grande orgoglio che inauguriamo questi nuovi impianti sportivi, frutto dell’impegno e della dedizione dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco Giacomo Termine -. Questo è un ulteriore passo verso la valorizzazione del nostro territorio con l’offerta di spazi moderni e sicuri per la pratica delle diverse discipline sportive. Ringrazio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, dal momento che senza le risorse regionali non sarebbe stato possibile realizzare un intervento di questa portata”.

In tutto sulla riqualificazione dell’intera area dedicata allo sport sono stati investiti 480mila euro, di cui 303mila euro finanziati dalla Regione e la restante parte dal Comune. A questo investimento si aggiungono ulteriori 31mila euro, di cui 21mila coperti da contributo regionale, per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione ,e 18mila – di cui 15mila coperti da contributo regionale- per la videosorveglianza.

“Con l’investimento di 480mila euro – spiega il sindaco – abbiamo potuto realizzare un nuovo campo da padel, è stata costruita la tribuna per assistere alle partite di calcio, sono state rifatte le recinzioni ammalorate, è stato completamente rinnovato il tappeto erboso artificiale del campo da calcio; inoltre, è stata rinnovata la pavimentazione del campo da tennis. Abbiamo completato l’intervento con l’efficientamento energetico dell’illuminazione, attraverso la sostituzione delle vecchie luci con nuovi corpi illuminanti a led a basso consumo. Infine, l’impianto di videosorveglianza ci consente di garantire un ambiente più protetto e sicuro per tutti; e auspichiamo che serva anche per scoraggiare potenziali atti vandalici.”

“Per il padel e il tennis, tra l’altro – conclude il sindaco –, nell’impianto di Monterotondo Marittimo avremo a disposizione un maestro che terrà dei corsi. Inoltre, grazie ad un accordo con Idea Sport di Giovanni Serusi a Follonica, per tutti coloro che utilizzano il campo da tennis e da padel di Monterotondo Marittimo è previsto uno sconto del 15% per gli acquisti nel negozio di sport”.