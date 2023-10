Il Comune inaugura gli impianti sportivi: investiti 480mila euro

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Taglio del nastro sabato 14 ottobre, a partire dalle 15.30, a Monterotondo Marittimo, in via Guido Rossa, in località Pian di Giunta, per l’inaugurazione degli impianti sportivi completamente riqualificati a seguito dei lavori voluti dall’amministrazione comunale.

Il programma

Il programma prevede alle 15.30 la gara di campionato La Boracifera -Pro Soccer, categoria primi calci 8 anni, al campino sintetico; alle 16.30 La Boracifera -Nuova Arcille, gara di campionato categoria esordienti misti, alle 17.30 il taglio del nastro con inaugurazione del campo da padel e a seguire dimostrazione di padel e tennis per adulti e bambini insieme al maestro.

“È con grande orgoglio che inauguriamo questi nuovi impianti sportivi, frutto dell’impegno e della dedizione dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco Giacomo Termine -. Questo è un ulteriore passo verso la valorizzazione del nostro territorio con l’offerta di spazi moderni e sicuri per la pratica delle diverse discipline sportive.”

In tutto sulla riqualificazione dell’intera area dedicata allo sport sono stati investiti 480mila euro, di cui 303mila euro finanziati dalla Regione e la restante parte dal Comune. A questo investimento si aggiungono ulteriori 31 mila euro, di cui 21mila coperti da contributo regionale, per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione e 18mila – di cui 15mila coperti da contributo regionale – per la videosorveglianza.

“Con l’investimento di 480mila euro – spiega il sindaco – abbiamo potuto realizzare un nuovo campo da padel, è stata costruita la tribuna per assistere alle partite di calcio, sono state rifatte le recinzioni ammalorate, è stato completamente rinnovato il tappeto erboso artificiale del campo da calcio, inoltre è stata rinnovata la pavimentazione del campo da tennis. Abbiamo completato l’intervento con l’efficientamento energetico dell’illuminazione, attraverso la sostituzione delle vecchie luci con nuovi corpi illuminanti a led a basso consumo. Infine, l’impianto di videosorveglianza ci consente di garantire un ambiente più protetto e sicuro per tutti e auspichiamo che serva anche per scoraggiare potenziali atti vandalici.”