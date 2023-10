Gavorrano-Grosseto: attenzione ai divieti e alle modifiche al traffico per la partita di calcio

Gavorrano (Grosseto). Con ordinanza del responsabile della Polizia Municipale n° 143 del 26 settembre scorso sono state disposte alcune modifiche alla circolazione stradale per consentire lo svolgimento della partita Gavorrano-Grosseto, valevole per il campionato di Serie D e in programma domenica 15 ottobre alle 15, in sicurezza.

Nello specifico:

1. in via Morandi, istituzione di divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso;

2. in piazza S.Pertini e via G. Finetti (tratto finale), l’istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso e parcheggio riservato ai tifosi del Gavorrano;

3. in via E.Berlinguer chiusura dell’accesso da e per via Morandi;

4. in piazza dello Stadio chiusura dell’accesso su via Morandi e istituzione del divieto di sosta e di transito con circolazione permessa esclusivamente ai pedoni e ai mezzi di soccorso;

5. in piazza del Parco istituzione del parcheggio riservato ai tifosi del Grosseto;

6. alla piscina in via E.Tarantelli istituzione del parcheggio riservato ai tifosi del Grosseto.

Inoltre, dalle 13 alle 17, è stata disposta la chiusura al traffico di via Fratelli Cervi, nel tratto dal bivio di ingresso alla piscina comunale al bivio con via Agresti, con il transito consentito esclusivamente ai tifosi del Grosseto e ai mezzi di soccorso e/o autorizzati.

Con ordinanza n° 154/2023 è stato inoltre istituito il divieto di somministrazione, vendita, consumo e detenzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o in metallo, nonchè divieto di somministrazione di bevande alcoliche in tutto il centro abitato di Bagno di Gavorrano, dalle 9 alle 18.