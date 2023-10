Contrassegno parcheggio per disabili: cambiano le modalità di richiesta

Colline Metallifere (Grosseto). Prosegue il percorso di passaggio di servizi allo sportello telematico “Sut”. Anche la procedura di rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili – denominato Contrassegno unificato disabili europeo (Cude) – di competenza del servizio associato di Polizia locale, deve essere presentata tramite il nuovo sportello telematico dell’Unione di Comuni Colline Metallifere Sut a questo indirizzo internet: https://www.halleyweb.com/unionemontanacm/zf/index.php/spid/index/pre-login.

Vi si può accedere dal sito www.unionecomunicollinemetallifere.it, nella sezione “Sportello telematico” raggiungibile direttamente dalla home page.

Il contrassegno di parcheggio per disabili

In base alla gravità dell’handicap riconosciuto dal medico legale o dalla Commissione medica, la validità del contrassegno può essere permanente o temporanea.

A seguito dell’istanza il contrassegno viene rilasciato al proprio Comune di residenza e dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio e di circolazione concesse dallo stato in cui si trova. Il Cude è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo. Può essere utilizzato in tutte le automobili usate per il trasporto della persona disabile a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo. Deve essere usato esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi.

La sosta è consentita negli appositi spazi riservati ai disabili, nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo, nei parcheggi a pagamento senza obbligo di ticket e anche nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purchè ciò non sia di intralcio alla circolazione e il contrassegno sia esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

Il contrassegno non permette di parcheggiare il veicolo nelle località dove vige divieto non contrassegnato da segnali stradali, ma dalle disposizioni degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada (come la sosta affiancata ad altri veicoli, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, o in corrispondenza e/o prossimità degli incroci) e nemmeno di parcheggiare, dove è esposto in zone di divieto o limitazione, oltre al cartello stradale di divieto, anche il pannello integrativo che prevede la rimozione.

In caso di cambio di residenza il cittadino deve presentare domanda di sostituzione al Comune dove avviene il trasferimento. Il contrassegno di cui si è chiesta la sostituzione deve essere restituito, al momento del ritiro del nuovo contrassegno, per l’inoltro al Comune che lo ha rilasciato.

Il contrassegno perde di validità a seguito del decesso del disabile che ne era titolare e pertanto in quel caso dovrà essere restituito all’ufficio che lo ha rilasciato.

Per ulteriori informazioni contattare Maristella Cavaglioni: tel. 0566.906223, e-mail maristella.cavaglioni@unionecomunicollinemetallifere.it