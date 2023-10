L’impianto sportivo si rifà il trucco: approvato il progetto per la riqualificazione

Massa Marittima (Grosseto). La Giunta comunale di Massa Marittima ha approvato in via tecnica il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’impianto sportivo del Parco di Poggio con il quale l’amministrazione comunale ha partecipato al bando “Sport e periferie 2023”.

“Abbiamo presentato sul bando ‘Sport e periferie’ questo importante progetto che prevede un investimento di 400mila euro – spiega Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore allo sport e ai lavori pubblici del Comune di Massa Marittima – per realizzare la nuova pavimentazione sportiva della pista polivalente e la sostituzione del telo di copertura. Il progetto consentirà inoltre di procedere con l’efficientamento energetico della struttura, attraverso la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti degli spogliatoi con nuovi corpi illuminanti a tecnologia led e la relativa gestione domotica.”

La pista polivalente è di proprietà comunale ed è gestita dalla U.S. Olimpic Pallamano Massa Marittima.

“Si tratta di un impianto sportivo molto utilizzato dalla comunità locale – prosegue Maurizio Giovannetti – per la pratica di diverse discipline sportive: dalla pallamano alla pallavolo, dal pattinaggio al calcetto. Questo intervento, se finanziato, ci consentirà di migliorare notevolmente le condizioni e l’efficienza della struttura. L’obiettivo è duplice: da un lato, vogliamo garantire una migliore esperienza sportiva per tutti coloro che utilizzano la pista, e dall’altro, vogliamo fare un passo avanti verso la sostenibilità ambientale, riducendo il consumo energetico e promuovendo l’uso di energie rinnovabili.”

“Inoltre, attraverso un’impiantistica sportiva di qualità – conclude l’assessore Giovannetti –, speriamo di attrarre nuovi fruitori e di invogliare sempre più le persone a praticare sport.”