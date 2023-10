Distretto sanitario delle Colline Metallifere: depositate le firme in Regione

Massa Marittima (Grosseto). Sono state consegnate ieri a Firenze, al presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana Enrico Sostegni, le firme raccolte, circa 2500, finalizzate a chiedere la re-istituzione del Distretto sanitario delle Colline Metallifere.

“L’iniziativa – come riportato in una nota del presidente di Fare, Andrea Vinciarelli – vuole rafforzare il percorso già intrapreso in Regione Toscana con la presentazione, nel luglio scorso, di una mozione presentata da Stefano Scaramelli e sottoscritta dai consiglieri Maurizio Sguanci e Andrea Ulmi , già inserita nell’ordine del giorno del Consiglio regionale e in attesa di discussione. E’ presumibile pensare in una richiesta di audizioni da parte della Commissione Sanità agli organi amministrativi e politici del territorio interessato, per poter ricevere pareri in merito”.