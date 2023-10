300mila euro di finanziamenti Pnrr per la frazione: i lavori previsti

Sassofortino (Grosseto). Ammontano a complessivi 320mila euro le somme destinate a finanziare due interventi nella frazione di Sassofortino, rispettivamente per la realizzazione di una paratia in micropali per il ripristino di un muro in frana lungo la S.P. 8, all’interno del centro abitato nei pressi di largo Vittorio Veneto, e la riqualificazione urbana della stessa area, per un importo di 250.000 euro, e per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione della frazione, per un importo di 70.000 euro.

I due progetti, sottoposti a richiesta di finanziamento, sono stati ritenuti meritevoli di accoglimento e di conseguenza interamente finanziati con risorse del Pnrr.

“Altri due importanti interventi che riusciamo a realizzare grazie a risorse interamente extra comunali – dichiara il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola – su due obiettivi strategici quali la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ed il risparmio energetico, con la conseguente riduzione dell’inquinamento luminoso. Questi interventi si vanno ad aggiungere ad altri già completati o in corso di realizzazione, quali la riqualificazione della viabilità di Sticciano scalo, la riqualificazione energetica della centrale termica della scuola media di Roccastrada, gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza del cimitero di Roccatederighi, il 4° stralcio del consolidamento della frana del Chiusone a Roccastrada, il consolidamento del cimitero di Torniella, il miglioramento sismico della scuola elementare di Roccastrada e la riqualificazione del Chiassarello, sempre a Roccastrada, solo per citare alcuni dei più importanti dal punto di vista finanziario”.

“Tutti interventi che siamo riusciti a concretizzare – conclude Limatola – grazie agli ingenti finanziamenti intercettati e che non si sarebbero potuti realizzare solo dovendo attingere a risorse del bilancio comunale. Ciò a dimostrazione della costante e rilevante attenzione dell’amministrazione e dell’intenso impegno dei propri uffici nel monitorare tutte le possibilità di finanziamento di opere strategiche per il nostro territorio comunale”.

I lavori

In cosa consistono i due interventi: nello specifico il progetto finanziato per 250mila euro prevede il risanamento di un muro a retta della strada interna al centro abitato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua che hanno provocato la sua instabilità. Con l’intervento in questione è prevista la messa in sicurezza della porzione del versante interessato dalla frana con la realizzazione di una paratia in micropali collegati con un cordolo in cemento armato. I lavori prevedono anche la sistemazione di largo Vittorio Veneto, un’area pedonale centrale al paese di Sassofortino, nella quale verranno ripristinate le pavimentazioni sconnesse, saranno sostituite alcune piante di leccio e la riqualificazione si completerà con la messa in opera di nuovi elementi di arredo urbano, quali panchine, fioriere e cestini portarifiuti.

L’intervento di efficientamento energetico, del valore di 70mila euro, prevede una riqualificazione illuminotecnica di alcune vie interne al centro abitato, mediante la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con altri più moderni e con tecnologia a Led, che consentiranno un risparmio energetico di oltre il 50% ed un aumento sensibile della visibilità notturna anche in chiave della sicurezza.