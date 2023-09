152 nuovi cestini porta rifiuti in paese e nelle frazioni: il Comune ottiene finanziamento regionale

Roccastrada (Grosseto). Un investimento complessivo di circa 68.000 euro è quello destinato a coprire la spesa per l’acquisto di 152 cestini porta rifiuti da installare nei centri abitati di tutto il territorio comunale di Roccastrada. Il 50% della spesa è coperto da un contributo regionale previsto dalla Legge regionale 97/2020, destinato a finanziare progetti di miglioramento della raccolta differenziata, mentre l’altra metà è finanziata attraverso risorse provenienti dal bilancio comunale.

Il finanziamento è stato accordato in virtù dell’eccellente rendimento di Roccastrada come comune virtuoso, evidenziato da un tasso di raccolta differenziata del 67%, una delle performance più elevate tra i comuni della provincia di Grosseto.

I cestini

I nuovi cestini sono stati selezionati per la loro capacità limitata e l’apertura ridotta, appositamente progettata per prevenire l’inserimento di sacchetti contenenti rifiuti domestici non differenziati. Questa scelta mira a contrastare i comportamenti scorretti di alcuni cittadini che trascurano le regole.

Entro la fine dell’anno in corso, è prevista l’installazione dei nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti, che sostituiranno quelli attualmente in uso e che non sono più funzionanti o sono danneggiati.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il conseguimento del finanziamento – dichiara l’assessore all’ambiente Emiliano Rabazzi –. Il risultato è stato reso possibile grazie alle notevoli percentuali di raccolta differenziata raggiunte dalla nostra comunità. Con questi fondi, intendiamo promuovere azioni di miglioramento della raccolta dei rifiuti e dell’ambiente in generale. Abbiamo deciso di investire risorse nell’acquisto di nuovi cestini porta rifiuti, che sostituiranno quelli ormai vetusti e danneggiati. Questa iniziativa ha l’obiettivo non solo di migliorare il servizio e disincentivare comportamenti scorretti, ma anche di preservare l’estetica dei nostri centri urbani grazie all’uniformità di questi nuovi elementi di arredo urbano”.

“Desidero ringraziare tutti i cittadini – conclude Rabazzi – che, attraverso le loro azioni quotidiane e il rispetto delle regole stabilite per il conferimento dei rifiuti, hanno contribuito a rendere il nostro comune un esempio di virtuosità, con un tasso di raccolta differenziata del 67%, meritevole di ricevere questo sostegno finanziario dalla regione.”