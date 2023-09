Contributi a sostegno delle imprese: il Comune pubblica il bando

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Comune di Monterotondo Marittimo pubblica un nuovo bando da 50mila euro, per il sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi con sede legale o unità locale ubicate nel territorio comunale. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo una tantum a fondo perduto.

“Una misura tesa a sostenere l’economia locale – spiega il sindaco Giacomo Termine -, intervenendo da un lato sulle imprese già esistenti, ma anche incentivando l’avvio di nuove attività. Prevediamo anche un contributo erogabile fino ad un massimo di 30mila euro per nuove attività di somministrazione di alimenti nel centro storico. Questo bando, insieme a tutti quelli erogati sino ad oggi dal Comune, sia per le imprese, che per i cittadini, come le agevolazioni per le giovani coppie e le agevolazioni sul teleriscaldamento, concorrono ad un obiettivo comune: creare benessere e reddito, contribuendo così alla lotta contro lo spopolamento che caratterizza tutti i piccoli comuni. La cura costante degli spazi pubblici che l’amministrazione comunale garantisce, i grandi progetti a sostegno della cultura e del turismo, l’attenzione agli investimenti privati e, non ultimo, la garanzia di servizi, sono tutti aspetti fondamentali per incentivare, da un lato, i residenti a non abbandonare il loro territorio e dall’altro per accrescere l’attrattività di Monterotondo Marittimo, richiamando nuovi residenti.”

Il bando

Il contributo pro-capite sarà concesso nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili, sino alla concorrenza dell’importo massimo per le seguenti categorie:

attività agricole-turistiche; artigianali; industriali; commerciali e di produzione di servizi, come studi professionali, studi e strutture sanitarie private: 5mila euro per attività già esistenti alla data di pubblicazione del bando; 15mila euro per nuove attività non esistenti alla data di pubblicazione del bando;

in più, per la categoria attività commerciali: 30mila euro per nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande da insediarsi nel centro storico, non esistenti alla data di pubblicazione del bando. Per la presente fattispecie, a differenza di quanto previsto per i beneficiari delle altre tipologie di contributo, è richiesta una fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell’importo del contributo concesso valida per 5 anni e la comunicazione, al compimento dei 5 anni dalla data di concessione del contributo, che l’impresa risulta attiva e che gli investimenti, a fronte dei quali è stato erogato il contributo, sono tuttora di proprietà dell’impresa e non sono stati distolti dall’uso previsto.

Come presentare le domande

Per partecipare alla selezione le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15 settembre 2024 all’Ufficio Protocollo del Comune. Potranno essere consegnate a mano, oppure tramite Pec all’indirizzo comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it o mediante sportello telematico (portale Sut).

Il bando integrale è consultabile al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/amministrazione/Bandi-per-sovvenzioni-e-contributi/-Bando_6_CONTRIBUTI-A-SOSTEGNO-DELLE-IMPRESE-E-DEI-LAVORATORI-AUTONOMI.html