Tre milioni per l’ampliamento delle scuole: il Comune illustra i progetti ai cittadini

Scarlino (Grosseto). Giovedì 7 settembre l’amministrazione comunale di Scarlino ha incontrato i cittadini per illustrare i progetti per le scuole di Scalo.

«Arrivare ad aprire tre cantieri con opere dal valore di circa 3 milioni di euro è stato molto impegnativo – ha spiegato il sindaco Francesca Travison –: riuscire a reperire i fondi necessari e impostare bandi e lavori per un Comune piccolo come il nostro non è semplice, ma con il vicesindaco, l’ufficio tecnico e tutta la Giunta abbiamo lavorato a fondo in questi mesi per riuscire a raggiungere l’obiettivo».

Tre progetti resi possibili dai finanziamenti regionali e europei (Pnrr). Nel plesso di via Turati, che ospita la scuola dell’infanzia e il nido comunale, sarà realizzato il centro cottura, mentre in via Lelli, dove trovano spazio la scuola primaria e la secondaria di primo grado, saranno costruite la mensa e la palestra.

«Prima di tutto voglio ringraziare l’ufficio tecnico, Daniela Nocciolini e Barbara Orlandi, per aver lavorato affinché i nostri obiettivi venissero raggiunti – ha spiegato il vicesindaco Luciano Giulianelli –. Finalmente in via Lelli i nostri studenti avranno a disposizione una mensa e una palestra. Il progetto iniziale sarà così concluso e Scarlino avrà un edificio scolastico con tutte le dotazioni necessarie a completare l’offerta. Partiamo dalla palestra: questo progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana per 1 milione e 800mila euro. L’avvio del cantiere è previsto entro il mese di novembre: i lavori si dovrebbero concludere in 12 mesi circa. Il progetto ha l’obiettivo di dotare la struttura esistente della palestra scolastica al fine di incrementare la funzionalità del plesso e garantire degli spazi specifici e organizzati per l’attività ludico motoria».

Sempre in via Lelli sarà realizzata la palestra, che avrà una superficie di circa 425 mq: lo spazio sarà realizzato in ampliamento dell’immobile scolastico esistente al quale sarà direttamente collegato attraverso un atrio che lo metterà in diretto collegamento anche con i nuovi locali spogliatoi.

«Nel contesto del progetto finanziato – ha continuato Giulianelli – è prevista infatti anche la realizzazione degli spogliatoi al grezzo: ma stiamo già lavorando per reperire altri 600mila euro che ne permetteranno il completamento. La costruzione della palestra libererà nuovi spazi nel plesso che potranno essere quindi utilizzati per altre necessità. Per quanto riguarda la mensa i fondi sono stati reperiti con il Pnrr: si tratta di circa 924mila euro. Anche in questo caso i lavori inizieranno a novembre e dureranno 8 mesi circa. La mensa andrà a potenziare l’utilizzo del tempo pieno: si tratta sempre di un ampliamento dell’immobile esistente e i nuovi locali, di circa 325 mq, ospiteranno il refettorio, la cucina ed i locali di lavaggio, la dispensa ed i vari spazi tecnici, e gli spogliatoi ed i wc a servizio degli addetti.

Infine a breve, entro settembre, partiranno i lavori per costruire il centro cottura a servizio del nido comunale e della scuola dell’infanzia di Scalo. L’investimento di 253mila euro è stato reperito con il Pnrr: il cantiere durerà all’incirca 30 settimane. I lavori consistono nell’ampliamento di circa 90 mq della scuola dell’infanzia per la realizzazione di un centro cottura dove sarà possibile preparare i pasti per i bimbi della scuola e per i piccoli del nido. Unitamente all’ampliamento saranno riorganizzati e allestiti nuovamente i locali della scuola d’infanzia già a servizio della mensa per realizzare gli spazi di servizio connessi all’attività di cucina (spogliatoi e servizi igienici per gli addetti). Questo nuovo spazio permetterà di incrementare l’offerta rivolta alle famiglie con la possibilità di accogliere ancora più bambini».

I lavori partiranno a breve, come previsto dai bandi vinti dall’amministrazione comunale.

«I cantieri sono stati organizzati per ridurre al minimo le interferenze con l’attività didattica – ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione Michele Bianchi –. Abbiamo già incontrato la direzione scolastica per illustrare nel dettaglio le opere e continueremo a rapportarci con la scuola affinché, insieme, siano trovate le soluzioni migliori per permettere il normale svolgimento delle attività. Siamo a disposizione anche delle famiglie per qualsiasi necessità».

Nella foto dell’assemblea pubblica, da sinistra: Daniela Nocciolini (responsabile settore Lavori pubblici), Barbara Orlandi (architetto ufficio tecnico), vicesindaco Luciano Giulianelli, sindaco Francesca Travison, assessore alla pubblica istruzione Michele Bianchi, Marco Bizzarri (responsabile settore Scuola)