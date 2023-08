“Mai! Arrendersi mai” ed “Il mio credo”: Riccardo Parenti presenta i suoi libri

Roccastrada (Grosseto). Venerdì primo settembre, alle 17, nella saletta della biblioteca “Antonio Gamberi” di Roccastrada, si terrà la presentazione dei due libri “Mai! Arrendersi mai” ed “Il mio credo” di Riccardo Parenti.

Chi è Riccardo Parenti

“Mi chiamo Riccardo Parenti, sono nato il 15 febbraio 1954, per chi crede nei segni zodiacali sono un Acquario, ascendente Scorpione. Ho vissuto intensamente questa vita meravigliosa, in cui mi sono ritrovato a vivere amori che mai potrò dimenticare e sarò sempre felice di ricordare – dichiara l’autore -. Gli amori più importanti per me sono, e saranno per sempre, i miei genitori, poi i miei figli e la donna che mi darà la sua mano per camminare insieme lungo la strada che mi porterà al termine della vita, dandoci reciproco amore. Vorrei far capire al lettore che il mio vivere è una lotta continua dove il non arrendermi mi porterà inesorabilmente a vincere”.

I libri

“Mai! Arrendersi mai” è la storia di una battaglia che possiamo vincere contro la sclerosi multipla. “Nel 1991, verso la fine di settembre, una signora (La mia nemica) entra nella mia vita in modo inaspettato, prepotente. Sarà lei che, da quel momento, determinerà tutte le mie scelte; impedendomi di fare ciò che avrei voluto, senza lasciarmi alternative, togliendomi il respiro, perfino lo spazio. Ma non mi sono mai arreso ed oggi finalmente posso dire di aver vinto” (Riccardo Parenti).

“Il mio credo” racconta la battaglia quotidiana della vita per cercare di sorridere sempre e per non farsi abbattere mai da tutto quello che la vita mette di fronte. In questo libro l’autore racconta il suo girovagare, il suo viaggiare, la sua ricerca per imparare ad amare le persone che in qualsiasi occasione ed in qualisasi parte del mondo ne abbia avuto bisogno, gli hanno fornito un aiuto per rialzarsi e senza chiedere nulla in cambio.