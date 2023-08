Incidente sull’Aurelia: un morto e traffico deviato

Aggiornamento ore 20.06: Riaperta al traffico la statale Aurelia, precedentemente chiusa in direzione Nord a Gavorrano, in provincia di Grosseto, a causa di un incidente autonomo.

Nell’incidente una persona ha perso la vita.

Gavorrano (Grosseto) – Per cause in corso di accertamento un’autovettura è sbandata in maniera autonoma e si è ribaltata, intorno alle 17:00 di questo pomeriggio.

All’interno dell’auto si trovavano un uomo ed una donna, entrambi in arresto cardiaco. Nonostante il pronto intervento dei sanitari e le manovre rianimatorie, l’uomo, di 54 anni, è deceduto mentre la donna, di 46 anni, è stata portata in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con Pegaso 2.

La statale 1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiusa al traffico all’altezza di Gavorrano, lungo la carreggiata in direzione Nord. La circolazione è temporaneamente indirizzata in uscita allo svincolo di Gavorrano con rientro sulla statale Aurelia a Scarlino.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la viabilità appena possibile. Sul posto anche automedica di Grosseto e Follonica, l’ambulanza della Misericordia di Massa Marittima, l’ambulanza della CRI di Follonica e Pegaso 1.