Variazioni di bilancio, via libera dal Consiglio comunale: ecco le opere finanziate

Scarlino (Grosseto). Nella seduta consiliare di giovedì 27 luglio a Scarlino è stata approvata la variazione di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio con 7 voti favorevoli, un’astensione (Fratelli d’Italia) e 4 voti contrari.

«L’uscita dal disavanzo “tecnico” già accertata alla fine dell’esercizio 2021, il buon risultato di amministrazione a chiusura dell’esercizio 2022, nonché il rispetto di tutte le normative pertinenti hanno reso possibile applicare una consistente quota di avanzo di amministrazione che consentirà di dare tempestiva copertura ed attivazione immediata a diversi interventi. Siamo riusciti, grazie ad una gestione oculata delle risorse – spiega l’assessore al bilancio, Michele Bianchi – a trovare le risorse per finanziare nuovi progetti che andranno a migliorare i servizi offerti dal Comune.

Sto parlando in particolare dell’apertura di un ambulatorio infermieristico al Puntone; un progetto sperimentale, che prenderà avvio dal primo agosto e che prevede la presenza per cinque ore ogni giorno di operatori sanitari nella frazione costiera. Il servizio è stato attivato per dare una risposta ai cittadini e ai turisti considerate le difficoltà dell’azienda sanitaria a garantire i servizi per far fronte all’esponenziale aumento della popolazione locale durante il periodo estivo. Per quest’attività abbiamo investito circa 20mila euro.

Altra importante risposta alle esigenze del nostro territorio è stata l’apertura del nuovo parcheggio sulla costa, che va a garantire altri 400 posti auto in via delle Collacchie. Siamo riusciti a coprire le spese per l’avanzamento dei lavori delle opere in programma finanziate in parte con i fondi del Pnrr e della Regione Toscana e a dar via alle opere di messa in sicurezza della viabilità della zona de Le Case (135mila euro) e della parete rocciosa in via Roma nel centro urbano capoluogo (160mila euro)».

La gestione del bilancio ha reso possibile infatti il finanziamento degli incarichi per l’esecuzione dei lavori nella realizzazione della palestra nella scuola di via Lelli a Scarlino Scalo (104.500 mila euro), lavori a gara con scadenza il 31 luglio, e ancora quelli per la costruzione del centro cottura della scuola d’infanzia, sempre nella frazione (33.200 euro), finanziata con il Pnrr.

Altri 31mila euro sono stati destinati al finanziamento, sempre per gli incarichi di esecuzione dei lavori, per la realizzazione della mensa scolastica nel plesso di via Lelli a Scalo.

L’applicazione dell’avanzo di amministrazione a parità di previsioni di entrate in conto capitale consente poi di stanziare fondi per interventi di messa in sicurezza della viabilità del territorio comunale (135mila euro) e per la manutenzione straordinaria di cavi e quadri dell’illuminazione pubblica (160mila euro).