Opere pubbliche, il Comune investe 95mila euro: ecco gli interventi previsti

Gavorrano (Grosseto). Sono in corso, in questi giorni, i lavori di manutenzione del tetto della cappella del cimitero di Caldana, del muro di contenimento e delle scalette dell’ambulatorio di Giuncarico e di parte di via Ariosto, a Filare.

“Si tratta di un investimento di 95.000,00 euro, il cui finanziamento era stato stanziato nella precedente legislatura e che adesso abbiamo l’onore di avviare e concludere in tempi brevi – spiegano il sindaco di Gavorrano, Stefania Ulivieri, e il vicesindaco, Daniele Tonini -. Sono questi dei lavori di recupero e di manutenzione del patrimonio esistente molto attese dai cittadini per il ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro. Ringraziamo l’ufficio tecnico comunale per il lavoro costante e puntuale”.