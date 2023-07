Cimiteri, il Comune affida la gestione: ecco le novità dei servizi

Gavorrano (Grosseto). L’amministrazione comunale ha affidato alla cooperativa il Melograno la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Gavorrano.

L’affidamento avrà una durata biennale a partire da luglio 2023.

Rispetto agli affidamenti passati, il capitolato prevede alcune novità – spiegano il sindaco Stefania Uliveri e il vicesindaco Daniele Tonini –. La prima è la gestione, oltre che dei consueti servizi cimiteriali, anche delle lampade votive. L’altra novità è che, parallelamente alla modalità di segnalazione attraverso la modulistica reperibile sul sito istituzionale, sarà messa a disposizione degli utenti un’app fruibile sia da smartphone che da Pc. Fin da subito, invece, è possibile contattare in tempo reale il referente della cooperativa ai recapiti indicati all’ingresso dei cimiteri. Il contratto prevede altresì la pulizia delle aree esterne ai cimiteri per liberarle dalle erbe infestanti: già da questa settimana il gestore sta provvedendo in tal senso”.

“Rispetto alle condizioni nelle quali versano alcuni immobili, si provvederà alla loro manutenzione con appositi progetti predisposti dall’ufficio tecnico, così come già avvenuto per la cappella comunale a Caldana – terminano sindaco e vicesindaco –. L’amministrazione comunale e il gestore dei servizi si adopereranno per garantire il dovuto decoro di questi luoghi cari alla comunità”.