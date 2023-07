Aumentano le adesioni alla comunità energetica: prorogata scadenza per partecipare

Massa Marittima (Grosseto). Continuano a crescere le adesioni alla comunità energetica di Massa Marittima. Ad oggi sono già 30 i cittadini che in varie forme hanno manifestato il loro interesse per dar vita alla comunità energetica.

Il Comune, pertanto, ha deciso di prorogare ulteriormente al 31 luglio la scadenza per partecipare alla manifestazione di interesse.

“Ricordiamo che l’adesione alla comunità energetica è aperta a tutti, anche a chi non possiede un impianto di energia da fonte rinnovabile – spiega Ivan Terrosi, assessore all’ambiente e alla transizione ecologica del Comune di Massa Marittima –, in quanto c’è la possibilità di entrare adesso nella Cer come semplici consumatori e rimanere tali, oppure, in seguito, diventare anche produttori, qualora gli stessi abbiano intenzione e la possibilità in futuro di realizzare un impianto fotovoltaico. Possono aderire come produttori o come prosumer (produttore e consumatore), tutti coloro che possiedono un impianto ad energia rinnovabile, sia cittadini privati, sia negozi, bar, aziende e attività di ricezione. Un altro aspetto importante è che l’adesione alla Cer non comporta modifiche del proprio contratto in essere sulla fornitura di energia e non ci saranno costi aggiuntivi. Più saremo e maggiori saranno i vantaggi e i benefici.”

“Ovviamente l’ingresso nella Cer potrà avvenire anche dopo la sua costituzione – prosegue Ivan Terrosi -, ma in questo momento è importante raccogliere più adesioni possibili per dimensionare la comunità sulla base dell’interesse e delle necessità che vengono manifestate e procedere verso la sua costituzione.”