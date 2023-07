“Per un sano stile di vita”: firma dell’accordo di comunità e presentazione del progetto

Massa Marittima (Grosseto). È in programma giovedì 20 luglio, alle ore 17, a Massa Marittima, nella sala del Consiglio dell’Unione dei Comuni, in piazza Dante, la firma dell’accordo di comunità e la presentazione del progetto definitivo “Per un sano stile di vita: porte di comunità e turismo“.

Il progetto

Il progetto, lo scorso anno, ha ottenuto un finanziamento di 250mila euro con la partecipazione al bando Far Maremma, nell’ambito della sottomisura 19.2 progetti di rigenerazione di comunità, ed è arrivato terzo tra tutti quelli ammessi a finanziamento.

Il progetto coinvolge il Comune di Massa Marittima come soggetto capofila, la Misericordia di Prata; l’associazione Drago; il circolo Arci di Tatti; la cooperativa Insieme di Niccioleta e altri partner indiretti, come la cooperativa sociale Arcobaleno, l’Asd Real Prata e l’Asd Asini a Prata.

Coinvolge inoltre in qualità di soggetti sostenitori l’Associazione per Prata tra passato e futuro, l’Associazione medievale di Prata, il Bike Garage srl di Massa Marittima, Massa Marittima Multiservizi srl, la cooperativa il Melograno, con sede a Follonica, e Bike service srl di Massa Marittima.

“Con la firma dell’accordo di comunità – spiegano Maurizio Giovannetti, vicesindaco di Massa Marittima, e Irene Marconi, assessore al turismo – si chiude la fase di accompagnamento del Far Maremma nella progettazione preliminare e presentiamo il progetto definitivo per procedere verso la realizzazione dei singoli interventi previsti, che nascono con l’obiettivo comune di aumentare la capacità attrattiva del territorio dal punto di vista turistico e residenziale, nel capoluogo e delle frazioni, partendo dal concetto di comunità come valore qualificante, attraverso progettualità congiunte che mettono insieme le varie realtà del territorio in un partenariato pubblico-privato. È un progetto ambizioso che sperimenta un modo di operare che è pienamente in linea con il percorso di animazione territoriale avviato dal Comune, con il progetto Verso Massa 2025″.

Ecco le azioni previste: a Massa Marittima sarà creato un percorso di trekking urbano ed extraurbano che collega il capoluogo con le frazioni.

A Niccioleta sarà attivato un emporio di comunità che fornirà servizi al cittadino e ai visitatori.

A Prata sarà recuperato l’ex mattatoio per creare un emporio di comunità che eroga servizi e un info point turistico specializzato nelle attività outdoor e nel cicloturismo.

A Tatti sarà riqualificato lo spazio del campino trasformandola in un’area polifunzionale all’aperto per lo sport e gli eventi.

Prevista inoltre l’attivazione di un portale informativo e promozionale dedicato ai servizi attivati con il progetto sul territorio, alla promozione di un sano stile di vita e di un’alimentazione a chilometro zero, basata sull’utilizzo dei prodotti locali.