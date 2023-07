La via principale del borgo si rifà il trucco: terminati i lavori

Roccastrada (Grosseto). Sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione di via della Torre a Roccatederighi, un intervento per un investimento complessivo di 280.000 euro, finanziato per 200.000 euro con risorse regionali nell’ambito degli “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana – Legge regionale 3 marzo 2021 n.8” e per la restante somma di 80.000 euro con risorse comunali.

Domenica 23 luglio, alle 18.00, alla presenza del sindaco Francesco Limatola, avverrà il taglio del nastro, al quale seguiranno un piccolo aperitivo e un buffet offerti dalla Pro Loco di Roccatederighi ed un’esibizione del coro San Martino di Roccatederighi.

I lavori

L’intervento ha previsto la rimozione della pavimentazione sconnessa in calcestruzzo e la messa in opera di pavimentazione in pietra trachite caratteristica dei centri abitati del comune roccastradino. Con i lavori è stato previsto anche il rifacimento delle reti tecnologiche, come la rete fognaria, con la captazione dei discendenti dei pluviali che in caso di piogge provocavano fenomeni di ruscellamento e deterioramento della pavimentazione, la rete di distribuzione idrica, l’impianto elettrico e di pubblica illuminazione.

Un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza del piano calpestabile nella via principale e più caratteristica del centro storico del borgo di Roccatederighi, che è meta di molti visitatori e centro nevralgico delle feste organizzate dalla locale Pro loco, delle quali la principale “Medioevo nel borgo”, che riprende proprio quest’anno nei giorni dal 4 al 6 agosto, dopo un lungo stop dovuto al Covid.

“Anche questo intervento, che fa seguito alla riqualificazione del castello di Montemassi di recente inaugurazione – dichiara il sindaco Francesco Limatola – costituisce e persegue uno degli elementi portanti del programma della nostra amministrazione, che è quello di valorizzare lo stato dei luoghi con soluzioni architettoniche compatibili con la storicità dei borghi del nostro territorio, tra i quali il borgo di Roccatederighi ne rappresenta una vera e propria eccellenza; interventi per l’accrescimento del valore storico e culturale come questo, intendono offrire una migliore vivibilità per i residenti e ad offrire potenzialità di crescita turistica”.

“L’intervento di riqualificazione di via della Torre a Roccatederighi – conclude il sindaco Limatola –, finanziato quasi interamente con risorse regionali, rappresenta l’ennesimo esempio di come il Comune sia costantemente alla ricerca di finanziamenti extra comunali che, come in questo caso, vengono intercettati e ci consentono di realizzare importanti lavori per la valorizzazione del territorio. Approfitto per ringraziare la Regione Toscana che, con linee di finanziamento dedicate, consente ai Comuni anche di modeste dimensioni come il nostro di poter effettuare interventi che, altrimenti, solo con le risorse del proprio bilancio comunale non sarebbero realizzabili”.