Pavimentazione in pietra, al via i lavori di pulizia in paese: il Comune investe 10mila euro

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Comune di Monterotondo Marittimo ha incaricato una ditta locale per la ripulitura della pavimentazione in lastre di pietra, in via Bardelloni, ed anche la pulizia anche di due muri di via Magenta, Lagoni Boraciferi e via Matteotti. L’intervento, che ha richiesto un investimento di oltre 10mila euro, si concluderà nel giro di due settimane.

“L’operazione rientra nel nostro impegno per la manutenzione del centro storico – afferma il sindaco Giacomo Termine –. Il pavimento di via Bardelloni aveva bisogno da tempo di un intervento straordinario, che, oltre al lavaggio professionale con l’idropulitrice, per togliere anche le macchie persistenti, prevede la stuccatura tra lastra e lastra nei punti critici dove il cemento è saltato. Importante è anche l’intervento di pulizia previsto su alcuni muri storici a faccia vista, ammalorati dalle intemperie“.

“Una volta terminato il lavoro – prosegue il sindaco – sarà compito dell’intera comunità aiutarci nel mantenimento del decoro, in questa via, come in tutti gli altri spazi pubblici, adottando comportamenti corretti per la salvaguardia del patrimonio pubblico, che deve stare a cuore a tutti.“

“Insieme a questo intervento – conclude il sindaco –, nella stessa offerta economica è stata inserita la ripulitura dei muri storici del paese, in via dei Lagoni, il muro della scuola materna e del nido e il muro adiacente il ponte Moretti all’ingresso del centro abitato”.