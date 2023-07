L’opposizione: “Ztl non presidiata dalla Municipale, cittadini infuriati con il Comune”

Scarlino (Grosseto). “Una notte da incubo, quella che sabato hanno dovuto subire i cittadini del Puntone che non hanno potuto dormire per gli schiamazzi che si sono prolungati fino alla mattina”: a dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi consiliari di oppisizione Per Scarlino, Pensiamo Sscarlino, Scarlino Insieme.

“Come tutti gli anni al Puntone è stata istituita la Ztl alo scopo di arginare ‘l’orda del popolo della notte’, ma, contrariamente agli anni passati, non è stato istituito il servizio notturno della Polizia Municipale – continua la nota -. Una Polizia Municipale che, se messa nelle condizioni ottimali di poter lavorare, ha dimostrato di essere efficiente ed efficace. Ma, in conseguenza del fatto che questa ‘dilettantistica e sprovveduta’ amministrazione non ha provveduto alle assunzioni suppletive e necessarie nel periodo estivo, anche l’azione dei nostri valenti agenti risulta depotenziata. Se a tutto ciò assommiamo che un’agente è assente per maternità e che laAmministrazione (sindaca e segretario in primis) non sono stati capaci di sostituirla purché consentito, la frittata è servita”.

“Non se la passa certo meglio Scarlino capoluogo – proseguono i consiglieri comunali -, raccogliendo le incessanti lamentele dei cittadini residenti che, a causa dell’assenza del servizio di cui sopra, denunciano l’anarchia più completa. Auspichiamo che di tale lassismo, disorganizzazione ed incompetenza, non ne approfittino i vandali che stanno imperversando a Follonica ed al porto di Scarlino spostandosi nelle Ztl non presidiate, perché altrimenti la responsabilità degli amministratori, oltrechè palese e certificata, potrebbe portare ad intentare azioni di risarcimento da parte dei cittadini che potrebbero davvero far grattare la testa a sindaca e Giunta”.

“La speranza è che l’amministrazione, sorda alle lamentele dei cittadini, ascolti ancora i nostri suggerimenti come ha fatto, seppur in modo tardivo – termina la nota –, realizzando il nuovo parcheggio sulla costa così come noi sollecitiamo dall’anno scorso”.