Vie delle Città etrusche: continuano i lavori per completare l’itinerario culturale

Grosseto. Proseguono i lavori lungo il tracciato dell’itinerario culturale Le Vie delle Città etrusche.

Una serie di percorsi da fare a piedi, in bicicletta e anche a cavallo che si snoderanno per 174 chilometri sulle Colline Metallifere, ma anche su altri territori della parte nord della Maremma, collegando le città etrusche di Vetulonia, Roselle, Populonia e Volterra con il resto degli itinerari culturali della Toscana e con i cammini europei grazie al recupero di antiche strade immerse nella natura.

Uun progetto finanziato per 80mila euro dalla Regione Toscana e 20mila euro dal Parco nazionale delle Colline Metallifere, che coinvolge i sette Comuni del Parco (capofila Roccastrada, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Scarlino), più il Comune di Castiglione della Pescaia. Alla fine di maggio era stato installato il primo cartello informativo e erano stati avviati gli interventi per la tracciatura, la ripulitura e la sistemazione dei percorsi. Attualmente i lavori hanno riguardato il 55% dell’intero tracciato. Sul sito del Parco nazionale delle Colline Metallifere è possibile verificare tutte le settimane l’avanzamento degli interventi cliccando sulla pagina dedicata alle Vie etrusche, dalla home page nella sezione “Vivere il Parco”, link https://parcocollinemetallifere.it/cammino-via-delle-citta-etrusche/.

I lavori

In questi giorni i lavori stanno procedendo sulla tratta Massa Marittima – Monterotondo Marittimo. In parallelo sono in corso di svolgimento verifiche (con sopralluoghi anche in zone accessibili solo a piedi) per controllare le condizioni attuali del percorso su cui sono già stati effettuati i lavori. «Abbiamo scelto di condividere l’avanzamento del progetto delle Vie etrusche – spiegano Emilio Rabazzi, assessore al turismo del Comune di Roccastrada, e Lidia Bai, presidente del Parco nazionale delle Colline metallifere – per offrire a tutti la possibilità di seguire lo stato dei lavori lungo i tanti tratti del percorso. L’augurio è quello di arrivare all’inaugurazione del tracciato entro settembre. In queste settimane vogliamo poi lavorare per informare le strutture turistiche sui vantaggi di avere un itinerario culturale come Le Vie etrusche sul nostro territorio».