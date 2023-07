Massa Marittima (Grosseto) Incidente lungo la Strada provinciale Massetana, nel comune di Massa Marittima.

Oggi pomeriggio alle 13.10, per cause in corso di accertamento, una moto si è scontrata con un’auto. Ferito il conducente della moto, un minorenne, trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Attivata l’ambulanza India di Massa Marittima, intervenuta la Polizia.