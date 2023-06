Estate: il Comune intensifica la raccolta dei rifiuti nelle frazioni e nelle campagne

Massa Marittima (Grosseto). Anche quest’anno il Comune di Massa Marittima ha concordato con Sei Toscana, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, di intensificare i prelievi nelle postazioni di prossimità, andando incontro alle particolari esigenze che si creano nel periodo estivo con l’aumento dei rifiuti legato alla presenza dei turisti.

Le novità

Le novità sono già entrate in vigore: per quanto riguarda il multimateriale Vpl (vetro, plastica e lattine), anziché due volte a settimana, viene ritirato tre volte a settimana, per tutta l’estate, ovvero il lunedì, il mercoledì e il sabato. Stessa cosa per l’indifferenziato per il quale, allo svuotamento dei bidoni del lunedì e del giovedì, si aggiunge quello del sabato.

“Con questo terzo giro, di ritiro settimanale per il multimateriale e per l’indifferenziato, andiamo a ridurre le criticità legate al significativo aumento di rifiuti che si registra nelle nostre frazioni e nelle campagne in estate, con l’arrivo dei turisti – spiega Ivan Terrosi, assessore all’ambiente del Comune di Massa Marittima –. È una risposta importante alle sollecitazioni che ci arrivano dai cittadini, resa possibile grazie alla collaborazione di Sei Toscana, ed in particolare del personale che opera nel nostro comune, al quale va il mio personale ringraziamento”.

“Sono molto soddisfatto dei risultati raggiunti su tutto il territorio comunale, con la raccolta differenziata, la cui percentuale continua a salire in modo significativo – prosegue Ivan Terrosi –. Massa Marittima è passata dal 61,55% di raccolta differenziata del 2021 al 65,82% del 2022 fino al 68,58%, che è l’ultimo dato in nostro possesso, aggiornato ad aprile 2023. Questo significa che la nuova organizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti avviata dal Comune sta dando dei risultati importanti e che i cittadini si stanno impegnando per differenziare sempre di più e sempre meglio.”

“Prosegue anche l’impegno del Comune contro gli abbandoni dei rifiuti – aggiunge Ivan Terrosi –, attraverso i controlli della Polizia Municipale e degli ispettori ambientali che, grazie anche all’uso dei sistemi di videosorveglianza mobile, hanno via via individuato i responsabili degli illeciti e li hanno sanzionati“.