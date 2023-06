Le terrazze panoramiche si rifanno il trucco: conclusi i lavori in paese

Roccastrada (Grosseto). Sono recentemente terminati i lavori di riqualificazione delle terrazze panoramiche del Collese, a Roccastrada, e lunedì 12 giugno alle 19 è prevista una piccola cerimonia di taglio del nastro.

L’intervento, del costo complessivo di 42.000,00 euro circa – di cui 28.000,00 euro per lavori – è stato realizzato grazie ad un finanziamento della Regione Toscana con risorse destinate agli interventi nei centri commerciali naturali.

Viene così valorizzato un luogo unico nel paese, che costituisce una terrazza panoramica sulla Maremma, molto apprezzata dai roccastradini e dai turisti. Nei giorni immediatamente successivi all’inaugurazione, sono già previsti una serie di eventi nell’ambito della rassegna organizzata dal Comune in collaborazione con le Pro Loco del territorio, dal titolo “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”.

Cosa ha previsto il progetto

I lavori hanno permesso una generale riqualificazione dello spazio pubblico e delle dotazioni funzionali attraverso il completo rifacimento della pavimentazione, con finitura in resina, il rifacimento dei gradini di accesso ai livelli delle terrazze con sostituzione del rivestimento in travertino, lesionato in più punti, con nuove lastre e il ridisegno degli stessi al fine di conferire un carattere architettonico unitario alle cinque terrazze, la realizzazione di alcune sedute fisse rivestite in travertino, la messa in opera di un cestino portarifiuti ed altri interventi minori. Per conferire più luminosità ed una migliore vista, è stato demolito il divisorio tra le due delle terrazze panoramiche, sostituito con una balaustra ribaltabile. Con la realizzazione dell’intervento, si è prevista anche la messa in opera di un dissuasore che impedisce definitivamente l’accesso non autorizzato all’area con veicoli a motore.

Il commento del sindaco

“Attraverso l’attuazione di questo intervento – dichiara il sindaco Francesco Limatola – si è cercato di fornire un sensibile miglioramento in termini di fruibilità di una zona chiave per l’offerta turistica e delle tradizioni locali roccastradine, che potrà costituire anche un importante incentivo per lo svolgimento di eventi organizzati dalle associazioni locali, tant’è che, proprio nel weekend che va dal 16 al 18 giugno, in quell’area sono già previsti eventi di promozione dei prodotti tipici del territorio. La volontà dell’amministrazione comunale è quella di riqualificare l’intera area centrale del paese, dato che abbiamo partecipato al bando per la rigenerazione urbana del capoluogo che interessa viale Marconi, il Parco del Chiusone, piazza XXV Aprile, largo Garibaldi e via C. Pellegrini, oltre all’area del complesso immobiliare di via Manzoni, recentemente acquisito a patrimonio comunale“.

“Colgo l’occasione – conclude Limatola – per ringraziare il Consorzio Roccastrada La tua Bottega, la cui presenza ci ha consentito la partecipazione a diversi bandi che hanno portato ingenti finanziamenti al nostro territorio, nonché la Regione Toscana che ha finanziato questo intervento nel programma di governo di questa amministrazione, molto richiesto ed atteso dalla popolazione”.