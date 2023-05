Segnalazioni, rifiuti e comunità energetica: il Comune attiva tre nuove mail

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima ha attivato due nuove mail dedicate alle segnalazioni e una alla comunità energetica, in modo da facilitare la comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione e programmare meglio gli interventi.

Disservizi

La prima mail è pubblicailluminazione@comune.massamarittima.gr.it, attraverso la quale i cittadini possono segnalare disservizi legati alla pubblica illuminazione, come linee spente, ma anche guasti di minore entità, ad esempio lampade malfunzionanti. Nella mail deve essere indicato nome e cognome e il numero di telefono per essere ricontattati qualora ce ne fosse bisogno, al fine di ottenere ulteriori informazioni. Inoltre, nella mail deve essere indicata la via e il numero civico in cui è stato riscontrato il guasto o il malfunzionamento.

Abbandono dei rifiuti

L’altra mail per le segnalazioni è rifiuti@comune.massamarittima.gr.it ed è stata pensata prima di tutto per mettere a disposizione dei cittadini un canale in cui segnalare in modo veloce e facile gli abbandoni di rifiuti, inviando foto e indicando il luogo in cui hanno avvistato la situazione di criticità. A questa mail possono anche essere comunicate al Comune problematiche legate alla raccolta dei rifiuti. Infine, può essere utilizzata per richiedere all’ufficio competente ulteriori informazioni su progetti specifici portati avanti dall’amministrazione comunale in campo ambientale, come l’utilizzo del kit per la rimozione dell’amianto oppure sul progetto relativo al compostaggio domestico. Anche in questo caso nella mail vanno indicati il nome, cognome e il numero di telefono e va specificato l’oggetto della segnalazione o della richiesta.

Comunità energetica

La terza mail è comunitaenergetica@comune.massamarittima.gr.it ed è stata attivata per lo scambio veloce di informazioni tra il Comune e i cittadini interessati a ricevere ulteriori informazioni sulla nascente comunità energetica di Massa Marittima e sulla possibilità di aderire al progetto con il proprio impianto, partecipando alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune che scadrà il 30 giugno.

“Snellire, facilitare la comunicazione tra amministrazione comunale e cittadino, programmare meglio gli interventi e rendere più veloce la risposta. Con questo obiettivo il Comune ha aperto le nuove mail per le segnalazioni – afferma Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici –. Lo abbiamo fatto nei settori in cui si concentra il maggior numero di richieste che arrivano ai nostri uffici. Chiediamo alla popolazione di utilizzarle perché è fondamentale la collaborazione della comunità nella cura del territorio, sia che si tratti della segnalazione di un lampione da riparare, sia che si tratti di dover recuperare rifiuti abbandonati.”

“La mail dedicata alla comunità energetica – aggiunge Ivan Terrosi, assessore all’ambiente e alla transizione energetica – è già stata ampiamente utilizzata in questi giorni perché c’è molta curiosità e interesse da parte della popolazione locale su questo progetto e l’auspicio è quello che la richiesta di informazioni si traduca successivamente nelle adesioni”.