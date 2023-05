Da Roccastrrada ad Artannes: si consolida il gemellaggio tra i due comuni

Roccastrada. Partirà questo pomeriggio in autobus una delegazione, composta da circa trenta roccastradini, alla volta di Artannes Sur Indre, il comune francese di circa 2.500 abitanti situato nel dipartimento dell’Indre e Loira, nella regione del Centro Valle della Loira, gemellato da 20 anni con il Comune di Roccastrada.

Il Comune francese gemellato con Roccastrada ha infatti programmato già da tempo l’accoglienza di una delegazione di Roccastrada, proprio per suggellare il 20° anniversario del patto di gemellaggio.

La delegazione

Faranno parte della delegazione che parteciperà alla visita ad Artannes Sur Indre il sindaco Francesco Limatola, anche nella sua veste di presidente del Comitato per i gemellaggi di Roccastrada, il vicesindaco Stefania Pacciani, l’assessore Barbara Rusci ed il consigliere comunale con delega specifica Antonio Mori, oltre ad alcuni rappresentanti delle associazioni del territorio. La delegazione porterà in dono prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia del territorio, oltre ai necessari ingredienti che serviranno per la tradizionale cena roccastradina, che è sempre stata molto apprezzata dai gemelli francesi.

Il programma

La delegazione partirà nel tardo pomeriggio di giovedi 25 maggio per raggiungere Artannes Sur Indre circa 24 ore dopo, nella serata di venerdì 26 maggio, dove verrà accolta alla presenza del sindaco Isabelle Delacote. A seguire, i roccastradini saranno ospitati dalle famiglie per la cena ed il successivo pernottamento.

Sabato 27 maggio, alle 10.00, sarà celebrato il ventesimo anniversario del gemellaggio davanti al Comune di Artannes e, dopo lo scambio dei doni, è prevista la partenza per il pranzo a Roiffé, al quale seguirà la visita all’abbazia reale di Fontevraud. La serata si concluderà con il rientro ad Artannes per la cena nella mensa scolastica.

La giornata di domenica 28 maggio prevede il pranzo ad Amboise e la successiva visita al suo castello ed a quello di Gaillard, il rientro e la cena ad Artannes e nella tarda serata la partenza per il rientro a Roccastrada.

“L’occasione del ventesimo anniversario del gemellaggio con Artannes Sur Indre è ghiotta – dichiara il sindaco e presidente del Comitato per i gemellaggi, Francesco Limatola – per riprendere in mano i rapporti di amicizia con i comuni gemellati che negli ultimi anni hanno subito una forzata interruzione a causa della pandemia; vogliamo riprendere con rinnovato entusiasmo questa attività finalizzata a condividere una profonda e costante attività di confronto, incontro e scambi culturali con iniziative di valorizzazione e promozione dei territori e delle loro eccellenze. Abbiamo il dovere anche con queste iniziative per ribadire i valori della integrazione politica, economica e culturale tra i Paesi dell’Unione Europea per un’Europa di pace quale risultato della convergenza tra diversità all’interno di uno spazio solidale governato dai valori della libertà, dei diritti e della solidarietà”.