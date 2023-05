Raccolta differenziata: conclusa l’installazione delle nuove postazioni per i rifiuti

Scarlino (Grosseto). Le nuove postazioni per i rifiuti sono state collocate nel territorio comunale di Scarlino. Anche nella zona del Puntone e di Portiglioni, dove il servizio stradale era già in funzione, si è concluso in questi giorni il cambio dei bidoni con i cassonetti intelligenti di ultima generazione.

Restano ancora da collocare le postazioni lungo la strada provinciale del Puntone e alla Vetricella, per le quali bisognerà attendere la sistemazione delle aree interessate. In queste zone rimarrà provvisoriamente attivo il vecchio servizio.

«Le nuove postazioni sono state posizionate – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –: il passaggio al nuovo sistema è quasi concluso, mancano solamente le postazioni sulla provinciale del Puntone e quella alla Vetricella. Se sulla costa i cittadini devono usare la 6Card per aprire i cassonetti, nelle altre aree, quelle che hanno iniziato adesso la raccolta stradale, i cassonetti per ora restano aperti. Dopo l’estate però tutti dovranno avere la tessera per gettare i propri rifiuti: invito gli scarlinesi a ritirarla all’ufficio Tari di Scarlino Scalo».

Il ritiro della 6Card

Dai dati risulta tra l’altro che ancora molti cittadini della zona costiera non hanno ritirato la loro 6Card: anche per loro la consegna è sempre in vigore e l’invito dell’amministrazione comunale è di ritirarla quanto prima. Le 6Card vengono consegnate nell’ufficio di viale Matteotti 46 a Scarlino Scalo, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12: tutti i cittadini, fatta eccezione per coloro che risiedono nel centro urbano capoluogo (comprese le zone della 167 e della Valle), possono presentarsi con un documento e l’ultima bolletta Tari e ritirare due card per utenza.

Chi non può andare di persona ha la possibilità di incaricare un altro cittadino del ritiro con una semplice delega firmata e una copia del documento dell’intestatario dell’utenza e di una bolletta Tari.