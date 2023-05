Colline Metallifere, al via i centri estivi per bambini e ragazzi: ecco come partecipare

Colline Metallifere (Grosseto). Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi 2023 nei comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

Il servizio viene gestito dal Coeso-Società della Salute di Grosseto per conto dell’Unione di Comuni Colline Metallifere. Diverse le scadenze e le modalità organizzative dei servizi estivi per ogni Comune.

Massa Marittima

Per il comune di Massa Marittima il servizio si rivolge ai minori che abbiano compiuto 3 anni di età e non abbiano superato i 14 anni al momento dell’iscrizione.

Le attività estive si svolgeranno al centro sociale Auser, al Parco di Poggio, e allo stadio comunale e avranno inizio il 26 giugno fino al 4 agosto, dal lunedì al venerdì (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, e martedì e giovedì, dalle 8 alle 16) e saranno organizzate su tre turni (dal 26 giugno al 7 luglio; dal 10 al 21 luglio; dal 24 luglio al 4 agosto).

L’attività potrà essere frequentata da un massimo di 35 minori per turno (15 nella fascia di età tra i 3 e i 5 anni e 20 nella fascia di età tra i 6 e i 14 anni), con la presenza di 3 minori diversamente abili. Per ogni turno sarà necessario presentare specifica domanda. La scadenza per la presentazione della domanda è il 9 giugno 2023.

Monterotondo Marittimo

Le attività sono rivolte ai minori che abbiano compiuto 3 anni di età e non abbiano superato i 14 anni al momento dell’iscrizione.

Per il comune di Monterotondo lo svolgimento del servizio è previsto negli impianti sportivi di Pian di Giunta e nelle aree verdi limitrofe. Sarà assicurato dal 26 giugno fino al 4 agosto 2023, dal lunedì al venerdì (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 13, e martedì e giovedì, dalle 8 alle 16) e organizzato su tre turni (dal 26 giugno al 7 luglio; dal 10 al 21 luglio; dal 24 luglio al 4 agosto).

L’attività potrà essere frequentata da un massimo di 24 minori per turno (10 per la fascia di età tra i 3 e i 5 anni e 14 per quella trai 6 e i 14 anni) con la presenza di un minore diversamente abile.

Per ogni turno sarà necessario presentare specifica domanda. La scadenza per la presentazione della domanda è il 9 giugno 2023.

Montieri

Nel caso del comune di Montieri le attività, rivolte ai minori che abbiano compiuto 3 anni di età e non abbiano superato i 14 anni al momento dell’iscrizione, seguiranno un calendario differenziato a seconda dell’età dei partecipanti.

Per la fascia di età dai 3 ai 5 anni dal 31 luglio fino all’11 agosto 2023, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

Il servizio sarà organizzato su due turni (dal 31 luglio al 4 agosto; dal 7 all’11 agosto). Il centro sarà attivo solo al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti. Il numero massimo di partecipanti previsto è di 11, di cui un minore diversamente abile.

Per la fascia di età dai 6 ai 14 anni invece il servizio è previsto dal dal 3 al 14 Luglio 2023, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, suddiviso su due turni di cinque giorni ciascuno (dal 3 al 7 luglio; dal 10 al 14 luglio) per un massimo di 31 partecipanti, di cui un minore diversamente abile a turno. Il servizio per i minori di età compresa tra i 3 e i 5 anni si svolgerà a Montieri capoluogo, presso il campo sportivo, al parco Il Piano, alla pista Florida, nell’area esterna della pista polivalente, al Bike Park School, mentre per i minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni in uno stabilimento balneare localizzato o nel comune di Follonica o in quello di Piombino, nella frazione di Riotorto.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate entro il 9 giugno 2023 per i minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni

ed entro il 30 giugno 2023 per i minori di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

Roccastrada

Il servizio, in analogia a quanto fatto nell’ultimo anno, sarà svolto in due turni nei mesi di luglio e di agosto (1° turno dal 3 al 31 luglio e 2° turno dal primo al 31 agosto) e si svolgerà nelle aree a verde e nelle strutture messe a disposizione dall’amministrazione comunale, rispettivamente a Roccastrada capoluogo e nelle frazioni di Ribolla e Sassofortino.

Il servizio prevede il “tempo pieno” per due giorni a settimana; infatti verrà effettuato su 5 giorni (dal lunedi al venerdi) con orario antimeridiano dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e con orario dalle 8.30 alle 16.30 nei giorni di martedì e giovedì.

Sarà rivolto ad un numero massimo di bambini pari a 60 per ogni turno, suddivisi per ogni località in gruppi di circa 20 minori. Nelle giornate lunghe sono previste, esclusivamente per i partecipanti di età ricompresa tra i 6 e i 14 anni, quattro escursioni al mese di cui due in uno stabilimento balneare e due nel parco di San Martino o in aziende agricole del territorio.

“Ripartono anche per quest’anno i servizi estivi per bambini e ragazzi che per il nostro comune costituiscono un’esperienza piuttosto rodata e particolarmente apprezzata dai bambini e dalle loro famiglie – dichiara l’assessore a politiche educative e istruzione del Comune di Roccastrada, Elena Menghini –. Anche per la prossima estate proponiamo due giorni lunghi di tempo pieno sia per cercare di venire incontro alle esigenze delle famiglie che per fornire un servizio migliore ai bambini e ai ragazzi; quest’anno, in un’ottica di offrire un servizio più completo, abbiamo voluto arricchire la proposta con nuove esperienze che i ragazzi potranno effettuare spostandosi per quattro volte per ogni turno per andare al mare o al parco di San Martino oppure in aziende agricole del territorio. Confidiamo sulla consueta risposta in termini di partecipazione da parte delle famiglie alla luce delle positive esperienze del recente passato”.

Iscrizioni

E’ necessario leggere attentamente gli avvisi per l’iscrizione ai centri estivi dei 4 Comuni facenti parte dell’Unione, che sono disponibili al link http://www.coesoareagr.it/2023/05/10/servizi-estivi-per-minori-aperte-le-iscrizioni-alle-attivita-organizzate-dal-coeso-societa-della-salute/

Il pagamento della quota di compartecipazione dovrà essere effettuato tramite il portale Iris/pagoPA raggiungibile al seguente link: https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco_evoluto/edit.jsf?cdTrbEnte=CENTRI_ESTIVI_COMUNALI&idEnte=E90A77B377CFF3690B3F

Le domande di iscrizione, complete di ogni documentazione e comprensive della ricevuta di pagamento della quota di compartecipazione, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso procedura informatica on line. Per presentare e compilare la domanda è necessario registrarsi al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/coeso/DomandeServizi/ .