Rigenerazione della frazione, il Comune: “Segnalate progetti e iniziative private”

Massa Marittima (Grosseto). Nell’ambito del percorso “Verso Massa 2025“, il Comune di Massa Marittima chiede a cittadini, associazioni e imprese di segnalare iniziative e progetti privati in corso, o di prossima realizzazione, che possono contribuire alla rigenerazione del borgo di Ghirlanda.

Le proposte dovranno essere inviate al protocollo dell’Ente entro le ore 12 del 16 maggio 2023. Quelle ritenute idonee entreranno a far parte del progetto di rigenerazione urbana del borgo di Ghirlanda, che sarà trasmesso alla Regione Toscana.

“Il Comune di Massa Marittima – spiega il vicesindaco Maurizio Giovannetti – partecipa al bando regionale sulla rigenerazione urbana con un progetto che interessa Ghirlanda e che prevede la richiesta di finanziamento su una serie di interventi pubblici, tra i quali la riqualificazione delle fonti, di via Perolla e via Chiassarelli. L’inserimento delle iniziative di natura privata, che possono portare benefici evidenti alla comunità, come l’apertura di nuove attività commerciali o l’erogazione di nuovi servizi o la riqualificazione di spazi privati di cui possono beneficiare i cittadini, ci permette di apportare un valore aggiunto al progetto complessivo che presenteremo alla Regione, oltre a stimolare quella partecipazione che stiamo promuovendo con il progetto ‘Verso Massa 2025’ e che è importantissima per la rigenerazione dei territori. Questo è un avvio di un processo che non si concluderà con la partecipazione al bando ed eventuali idee che non perverranno in tempo utile saranno comunque valutate all’interno del processo rigenerativo.”

Il modello

Chi desidera dare il proprio contributo rispondendo alla chiamata del Comune può compilare il modello allegato al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2023/05/Manifestazione-di-interesse-riqualificazione-di-Ghirlanda.html

Una volta compilato, il modello dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del 16 maggio 2023.