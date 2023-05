Rifiuti: iniziati i lavori del nuovo centro di raccolta nella frazione

Gavorrano (Grosseto). Sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta di Gavorrano, che sorgerà in località Basse di Caldana.

I lavori

Le attività, coordinate da Sei Toscana, dovrebbero concludersi entro l’anno e interesseranno un’area di circa 5.500 metri quadrati, utilizzata in passato per attività legate alla gestione degli inerti e da tempo abbandonata, che sarà così completamente recuperata e riqualificata, dotando il comune di una struttura strategica per la gestione dei rifiuti. L’ubicazione del nuovo centro di raccolta è stata individuata dai tecnici comunali e del gestore anche in relazione alla sua posizione baricentrica rispetto alle frazioni del territorio, permettendo così a tutti i residenti del comune di usufruire della struttura con maggiore facilità.

Parte dei costi dei lavori di realizzazione sarà coperta grazie ai finanziamenti Pnrr. Pochi giorni fa, infatti, il Governo ha ufficializzato i progetti, presentati attraverso il bando MiTE “Economia circolare”, meritevoli di finanziamento, fra i quali rientra appunto quello per la realizzazione del centro di raccolta di Gavorrano.

Il centro di raccolta

Una volta ultimati, i lavori permetteranno di disporre la struttura con un box di guardiania, spazi occupati da cassoni scarrabili adibiti alla raccolta differenziata dei materiali, tettoia destinata al conferimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai rifiuti pericolosi. La struttura sarà inoltre interamente recintata e videosorvegliata, con una pavimentazione in cemento al quarzo (più resistente anche per il passaggio di mezzi pesanti), impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta e successiva depurazione delle acque meteoriche. Sarà inoltre presente un sistema di illuminazione con lampioni a led per garantire un risparmio energetico.