La piscina della frazione si rifà il trucco: il progetto della nuova gestione illustrato in una conferenza

Giuncarico (Grosseto). Si terrà mercoledì 3 maggio, alle 11, al circolo Arci della frazione, la presentazione ufficiale del nuovo progetto di gestione della piscina di Giuncarico a seguito di aggiudicazione di gara di appalto indetta dall’amministrazione comunale di Gavorrano, nella forma della concessione pluriennale.

La gestione della piscina

La gestione della piscina è affidata a due imprese, riunite allo scopo in Ati, che operano abitualmente sul territorio toscano, in particolare nel panorama grossetano, e che sfrutteranno la sinergia delle rispettive organizzazioni, delle capacità professionali e delle esperienze maturate nel corso degli anni per offrire un servizio adeguato e tale da garantire un livello prestazionale e qualitativo elevato, ottenendo così una più pronta e adeguata risposta alle esigenze della comunità, ma anche in ambito di offerta turistica: Melograno società cooperativa sociale a Amatori nuoto Follonica. La struttura sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria attraverso risorse messe a disposizione dell’amministrazione nella misura di circa 280.000 euro e dalla stessa gestione. L’intervento prevederà l’adeguamento e la riorganizzazione delle opere murarie a servizio della piscina e degli spazi esterni, compreso il punto ristoro

I corsi

Le due realtà metteranno in campo diverse figure professionali qualificate quali istruttori di nuoto: verranno, infatti, organizzati, durante gli orari di apertura dell’impianto, attività ludico-motorie da svolgere in acqua per tutte le età.

Durante tutto l’orario di apertura, ad orario continuato, sarà possibile effettuare nuoto libero e balneazione libera, previo pagamento del biglietto di ingresso, sempre con la presenza di un assistente bagnanti in grado di garantire la sicurezza durante la balneazione.

Per quanto riguarda l’organizzazione di corsi di gruppo, saranno organizzati corsi di nuoto e di fitness in acqua in base ad una programmazione indicativa, di seguito descritta, che potrà naturalmente variare in base alla domanda dell’utenza, con particolare riguardo all’utenza locale.

Per quanto riguarda l’organizzazione e la progettazione del punto ristoro all’interno del complesso, la cooperativa Melograno intende esprimere tutta la sua capacità di fare rete, progettando iniziative sul territorio che siano espressione dello stesso, che creino aggregazione e coesione sociale coinvolgendo nell’organizzazione delle attività molteplici realtà territoriali, reti di associazioni e cittadini che, supportati dalla struttura della cooperativa, possano diventare parte attiva del percorso di sviluppo territoriale che si intende portare avanti contribuendo direttamente alla pianificazione e alla realizzazione delle iniziative di supporto alle attività. La cooperativa Melograno ha, infatti, una lunga esperienza nel turismo sociale che negli anni vede la gestione della spiaggia Tangram e del MeloSgrano Tuscan Street Food. La struttura sarà accessibile e presenterà un sollevatore automatico per consentire l’accesso in acqua in caso di soggetti con disabilità fisiche. Tra i servizi offerti ci saranno: bike repair station, dog’s care point, un servizio di sorveglianza durante le ore di chiusura della struttura, laboratori di arte (improvvisazione e collaborativa), centri estivi con importanti esperienze educative, open library.

In conclusione, il progetto di gestione vuole valorizzare la storia di una struttura sportiva, la piscina di Giuncarico, che 40 anni fa è stata realizzata dalla volontà della comunità di Giuncarico, dall’amministrazione comunale, da aziende locali e dai tanti cittadini attraverso sottoscrizioni e lavoro di volontariato

Attraverso questo progetto, si getta anche uno sguardo sulla ricaduta occupazionale territoriale attraverso gli inserimenti lavorativi. I progetti sviluppati puntano, inoltre, a effettuare un’azione di sociale di inclusione che caratterizza la missione della nuova gestione della piscina e che si rispecchia, parallelamente, in tutti gli altri progetti già avviati da tempo. Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza a partecipare alla conferenza, cui seguirà un rinfresco offerto dalla cooperativa Melograno.