Una pista ciclopedonale dall’entroterra al mare: i Comuni approvano il Protocollo d’intesa

Scarlino (Grosseto). Nel 2024 sarà possibile raggiungere la costa scarlinese da Gavorrano a piedi o in bici.

Il Protocollo d’intesa

I Comuni di Scarlino e Gavorrano hanno approvato il Protocollo d’intesa per la realizzazione di un sentiero ciclopedonale sugli argini del canale Allacciante-Rigiolato. Il progetto, su cui le due amministrazioni comunali stanno lavorando da alcuni mesi, rientra nel “Contratto di fiume”, uno strumento finalizzato a definire impegni condivisi per la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica della bassa Val di Pecora.

La pista ciclabile

La nuova pista ciclabile collegherà l’entroterra al mare: un ulteriore passo avanti rispetto alla promozione della mobilità dolce e nel contempo, allo sviluppo del cicloturismo, un ambito sul quale i Comuni di Scarlino e Gavorrano stanno lavorando intensamente per richiamare appunto un flusso turistico dinamico tutto l’anno e soprattutto rispettoso dell’ambiente.

Con questo documento si avvia quindi il procedimento per redigere uno studio di fattibilità tecnica ed economica, per cercare finanziamenti e infine per realizzare il progetto entro il 2024. Il percorso partirà dalla località I Forni e arriverà fino al Puntone: il sentiero permetterà quindi anche a chi vive nell’entroterra o ai turisti che risiedono nelle strutture del territorio, di andare al mare in bicicletta o anche a piedi abbandonando così l’uso dell’auto.