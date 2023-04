Internet arriva anche nelle aree sparse: accordo tra Comune e azienda

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Monterotondo Marittimo è stato uno dei primi territori in Italia a sperimentare internet veloce con il collegamento in fibra ottica frutto di una convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. A causa della conformazione territoriale, circa il 40% del comune non è comunque raggiunto dalla fibra ottica, per questo l’amministrazione comunale, grazie ad un accordo con una azienda privata, ha deciso di potenziare il servizio nelle cosiddette aree sparse (classificate come aree a fallimento di mercato).

Il Comune di Monterotondo Marittimo, con avviso pubblico, ha individuato l’azienda Wi – Tech come beneficiario di un contributo economico a fondo perduto e della concessione di un’area per installare un ripetitore in ponte radio. La società avrà il compito di garantire una connessione internet efficiente in tutte le “aree sparse” del territorio comunale.

Il commento del sindaco

“Il bando che avevamo predisposto – spiega il sindaco Giacomo Termine – prevedeva l’erogazione di 30mila euro a fondo perduto all’azienda disponibile a realizzare la copertura del territorio con una connessione a 100 megabit, comprensivo anche di alcune tariffe calmierate rispetto a quelle di mercato. L’amministrazione comunale, oltre al contributo a fondo perduto, ha messo a disposizione un terreno per potenziare la copertura del segnale. Si è aggiudicato il contributo l’azienda Wi Tech srl, già attiva sul nostro territorio.”

Uno dei soci dell’azienda Wi Tech srl, Paolo Calandrella, afferma: “La fruttuosa collaborazione con l’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo ha permesso di annullare il divario digitale nelle aree sparse. Avevamo già intrapreso questa strada dal 2019 potenziando i nostri impianti e siamo felici finalmente che, insieme all’amministrazione, si possa fornire un servizio importante al territorio”.

“Internet veloce è ormai uno strumento fondamentale di studio e di lavoro, per le famiglie e le aziende – prosegue Giacomo Termine –, ed è compito delle amministrazioni pubbliche garantirlo anche nei territori cosiddetti a fallimento di mercato, dove i grandi operatori non hanno interesse ad investire, poiché non è remunerativo. A Monterotondo Marittimo siamo riusciti a trovare una soluzione percorribile per dare risposte a tutti i cittadini, garantendo un servizio egualitario in termini di prestazioni e di costi. La riduzione del divario digitale nei paesi e nelle aree rurali è anche un importante disincentivo all’abbandono e un modo per attrarre nuove residenzialità e servizi”.