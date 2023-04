Cassonetti intelligenti in arrivo: al via la consegna della 6Card

Scarlino (Grosseto). A Scarlino inizia la consegna delle 6Card.

Gli orari

Da giovedì 20 aprile sarà possibile ritirare la tessera in viale Matteotti 46 a Scarlino Scalo, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12: tutti i cittadini, fatta eccezione per coloro che risiedono nel centro urbano capoluogo (comprese le zone della 167 e della Valle), dove resterà in vigore il porta a porta, e chi vive nelle zone del Puntone e di Portiglioni che hanno già la 6Card (che resta utilizzabile nelle nuove postazioni), potranno presentarsi con un documento e l’ultima bolletta Tari e ritirare due card a utenza. Chi non potrà andare a prendere la tessera ha la possibilità di incaricare un altro cittadino con una semplice delega firmata e una copia del documento dell’intestatario dell’utenza e di una bolletta Tari.

Le nuove postazioni saranno comunque ad accesso libero fino ad ottobre così da permettere ai cittadini di abituarsi al cambiamento: da sabato 22 aprile non sarà più attivo il porta a porta, ma i rifiuti potranno essere conferiti solo nei nuovi cassonetti ai lati delle strade.

Come conferire i rifiuti

Conferire è semplice: basta seguire le indicazioni riportare nei contenitori per carta e cartone (coperchio blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale (plastica, alluminio, poliaccoppiati – giallo) e residui non riciclabili (grigio).

«Invitiamo i cittadini a conferire nel modo corretto i propri rifiuti e a ritirare la 6Card – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –: in questo frangente, l’invito è esteso anche a coloro che vivono nelle zone costiere e che non hanno ancora ritirato la loro tessera. Comprendiamo che ogni cambiamento possa suscitare dei dubbi, ma confidiamo nel senso civico degli scarlinesi, che fino ad oggi si sono dimostrati attenti al tema ambientale tanto che la percentuale della differenziata nel nostro Comune è aumentata negli anni. Dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti: questo nuovo sistema, lo ricordiamo, porterà poi all’attivazione della tariffazione puntuale e premiante».