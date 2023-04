Ciclovia delle 3 M: al via i lavori per la realizzazione, sarà lunga 90 chilometri

Colline Metallifere (Grosseto). A conclusione di un lungo iter autorizzativo e progettuale, nei prossimi giorni avranno inizio i lavori per la realizzazione della Ciclovia delle 3 M, progetto finanziato con il Fondo della Montagna 2020, che è previsto si concludano entro fine maggio 2023.

Il progetto

Il progetto è stato il primo di una serie di impegni ed iniziative presi dall’Unione di Comuni montana Colline Metallifere. con l’obiettivo di valorizzare la fruizione turistico escursionistica del territorio, rivolgendosi principalmente al crescente pubblico di ciclo-escursionisti.

I lavori in programma sono finalizzati alla creazione di una via ciclabile ad anello di circa 90 chilometri che unisce i tre comuni delle Colline Metallifere, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, percorribile in entrambi i sensi di marcia con diversi livelli di difficoltà.

Questa nuova infrastruttura ciclo-escursionistica servirà come collegamento non solo tra i tre Comuni, ma soprattutto tra le altrettante aree escursionistiche (Trail Area) del territorio, utilizzando viabilità secondarie, rurali, forestali sentieri e nuovi tracciati riscoperti dalle vecchie cartografie.

Questo costituisce il primo itinerario per la costruzione di una rete escursionistica che, oltre a connettersi con sentieri esistenti, andrà a creare nuove e sempre più diversificate opportunità escursionistiche, sfruttando la conoscenza del territorio e le tecniche di costruzione e manutenzione dei sentieri del personale dell’Unione coadiuvate dall’esperienza decennale di operatori del settore e dalla motivazione degli addetti ai lavori e degli appassionati. A tal fine è in programma anche la progettazione del collegamento con il comune di Roccastrada, di recente ingresso nell’Unione di Comuni.

A chi si rivolge

In pratica a tutti: il percorso della ciclovia così come concepito si presta ad un ampio spettro di utenti, cercando di non escludere i neofiti e le famiglie, ma al tempo stesso offrendo tratti in grado di offrire emozioni anche ai più esperti. Tra le varie possibili possibilità di utilizzo da non escludere il bike-packing per lo slow-rider avventuroso, ma anche il tour “tutto in una volta!” per i più allenati.

E’ previsto inoltre a breve l’inizio dell’attività del profilo della Ciclovia delle 3 M (Ciclovia delle 3M – Colline Metallifere – https://www.komoot.com/it-it/user/ucmcm) su Komoot®, applicazione scaricabile gratuitamente dagli store Android® ed Apple® che consente a chiunque di trovare, pianificare e vivere esperienze migliori di escursionismo all’aria aperta con la possibilità di condividerle con gli altri utenti della community social.