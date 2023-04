Approvato dall’Unione il Disciplinare della sentieristica: come presentare segnalazioni

Colline Metallifere (Grosseto). La Giunta dell’Unione ha approvato lo scorso 6 aprile il “Disciplinare di gestione della rete turistico escursionistica delle Colline Metallifere” nell’ottica di definire procedure e regole per la gestione coordinata ed unificata di una rete infrastrutturale a vocazione turistica che contribuisce allo sviluppo del territorio. Una rete che deve essere pertanto mantenuta in costante efficienza e aggiornamento.

Il testo approvato rappresenta un’ulteriore risposta allo sviluppo del turismo escursionistico a due ruote, dovuto anche al crescente utilizzo di biciclette con pedalata assistita. Uno sviluppo che già in precedenza ha visto una serie di interventi di manutenzione della Rete turistico-escursionistica delle Colline Metallifere (edizione 2008) gestita dall’Unione di Comuni montana Colline Metallifere e delle altre reti escursionistiche ricadenti nel Pafr (Patrimonio agricolo forestale regionale) dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Gavorrano, Piombino e Suvereto.

È stata nel tempo rivista e aggiornata la sentieristica mediante l’analisi delle potenzialità di ciclo escursionismo dell’attuale rete e della possibilità di una sua integrazione assieme con la creazione di aree dedicate (denominate “Trail area”) all’interno delle sezioni del PAFR ricadenti in quei comuni.

Il Disciplinare

In ultimo il Disciplinare, approvato lo scorso 6 aprile, è composto da 12 articoli e 2 allegati, uno relativo alle indicazioni sulla cartellonistica tipo da adottare sui percorsi di proprietà regionale e individuati come rilevanti e strategici per la fruizione ciclo-escursionistica delle Colline Metallifere e l’altro propedeutico alla costituzione di un catasto aggiornato su quei sentieri.

A breve saranno precisate le modalità con cui potranno essere segnalati i sentieri di particolare interesse, soprattutto in riferimento a quelli di proprietà regionale e a quelli al di fuori di essa che per le loro peculiarità, la frequentazione e la rilevanza escursionistica, sono considerati importanti e perciò meritevoli di particolare manutenzione e tutela.

Le segnalazioni

I soggetti interessati (associazioni, strutture ricettive, guide escursionistiche e tutti gli altri portatori di interessi) possono fare pervenire le loro segnalazioni (secondo le informazioni indicate nell’allegato 2) all’indirizzo di posta elettronica sentieristica@unionecomunicollinemetallifere.it inviando prioritariamente la traccia gpx, il nome del tracciato e un recapito telefonico da contattare.