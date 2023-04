Raccolta differenziata, arrivati i cassonetti intelligenti: ecco le novità

Scarlino (Grosseto). A Scarlino cambia il sistema di raccolta dei rifiuti: il porta a porta resta solamente nel centro urbano capoluogo, mentre nel resto del territorio saranno a disposizione le postazioni stradali ad accesso controllato.

Da martedì 12 aprile Sei Toscana ha iniziato a posizionare i nuovi cassonetti intelligenti, che resteranno aperti fino all’autunno: il servizio porta a porta sarà in vigore fino a sabato 22 aprile, così da permettere ai cittadini di abituarsi alla nuova metodologia di conferimento. Da lunedì 24 aprile invece sarà possibile utilizzare solamente le postazioni posizionate ai lati delle strade. Per le zone di Portiglioni, Puntone e Pian d’Alma, dove già era in vigore la raccolta stradale, i nuovi cassonetti saranno sin dal loro posizionamento chiusi e accessibili solo con la 6Card.

Il commento del vicesindaco

«Mercoledì 12 aprile – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – abbiamo incontrato i cittadini di Scarlino Scalo e del Puntone per illustrare la nuova organizzazione: le assemblee saranno replicate martedì 18 aprile, alle 18, all’Auser del Puntone e alle 21 all’Auser di Scarlino Scalo. Il nuovo metodo è molto semplice: i cassonetti sono per carta e cartone (coperchio blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale (plastica, alluminio, poliaccoppiati – giallo) e residui non riciclabili (grigio). Per conferire i rifiuti, una volta che il servizio sarà a regime, sarà obbligatorio l’utilizzo della tessera 6Card che dovrà essere ritirata all’ufficio di Sei Toscana in viale Matteotti 46 a Scarlino Scalo a partire da giovedì 20 aprile: le consegne saranno fatte il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12».