“Comune ciclabile”: a Scarlino assegnate per il quinto anno 4 bike-smile

Scarlino (Grosseto). Scarlino continua ad essere bike-friendly.

La bandiera gialla

La Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) ha assegnato anche nel 2023, per il quinto anno consecutivo, la bandiera gialla al Comune scarlinese assegnandole 4 bike-smile su cinque. Un’attestazione importante per le politiche di mobilità urbana attuate dall’amministrazione comunale.

Il commento del vicesindaco

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto ancora una volta un punteggio così alto dalla Fiab – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –, che ringraziamo perché ci affianca e stimola nello sviluppo della mobilità dolce e nel fondamentale percorso di sensibilizzazione verso la comunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Pochi giorni fa abbiamo aderito ad un’iniziativa di Fiab rivolta agli studenti. I piccoli sono andati a scuola a piedi: esperienze come questa insegnano ai ragazzi e alle loro famiglie l’importanza delle buone pratiche. E continueremo su questa strada. In questi anni ci siamo occupati della manutenzione delle principali piste ciclabili del nostro territorio: adesso è tempo di nuove progettazioni che presto presenteremo alla cittadinanza. Non solo. Ricordo che il nostro Comune è capofila del protocollo della sentieristica, un accordo programmatico che coinvolge i Comuni delle Bandite di Scarlino (oltre a Scarlino, ci sono Follonica, Gavorrano e Castiglione della Pescaia) e le associazioni locali, che ha come obiettivo quello di uniformare i tanti sentieri presenti all’interno del territorio gestito dalle Bandite. Un progetto che sta andando avanti in modo concreto e che darà presto i suoi frutti. L’attenzione resta alta e continueremo a impegnarci: la mobilità lenta è una chance da sfruttare sia per il benessere comune che per lo sviluppo turistico».

Foto di repertorio