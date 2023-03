Tornano i parcheggi a pagamento sulla costa: tariffe invariate, sconti per i residenti

Scarlino (Grosseto). Da sabato primo aprile i parcheggi della costa scarlinese tornano a pagamento. Per adesso, fino a giovedì primo giugno, il ticket dovrà essere pagato solo dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi. I costi continuano a rimanere quelli del 2020, con particolare attenzione per i residenti e per chi lavora nelle zone interessate dagli spazi per le auto.

Le tariffe

La tariffa per i veicoli è pari a 0,50 euro all’ora, mentre per i residenti è 0,30 euro. I parcheggi del Puntone di Scarlino, in via delle Collacchie, saranno a pagamento dalle 8 alle 20, mentre nello spazio sul lungomare Garibaldi il ticket sarà richiesto anche in orario notturno (tariffa oraria: 0,30 euro). Nel parcheggio del porto turistico 50 posti auto sono riservati ai titolari e ai dipendenti delle attività della galleria commerciale del porto La Marina di Scarlino. Da giugno sarà possibile anche acquistare abbonamenti settimanali a 30 euro o la tessera prepagata per residenti al costo di 13,50 euro (valida per 10 soste senza limiti orari): in questo caso gli interessati dovranno chiedere informazioni agli operatori che saranno presenti nei parcheggi durante l’estate.

Il commento del sindaco

«Anche quest’anno abbiamo voluto lasciare le tariffe dei parcheggi invariate – spiega il sindaco Francesca Travison –: i turisti pagheranno quindi sempre le stesse cifre, non trovando aumenti al loro arrivo».