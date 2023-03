Anpi, al via la settimana dedicata al tesseramento: ecco quando è possibile iscriversi

Roccastrada. L’Anpi ha organizzato a livello nazionale una settimana di mobilitazione per la campagna di tesseramento, quest’anno dedicato all’80° anniversario della Resistenza.

“Potrebbe sembrare lontano quel 1943, quando finalmente il popolo italiano trovò la forza di reagire al regime fascista che imperversava in Italia da vent’anni, alleato con la Germania di Hitler nella sciagurata avventura della Seconda Guerra Mondiale – si legge in una nota della sezione di Roccastrada dell’Anpi -. Purtroppo ad 80 anni di distanza dobbiamo raccogliere tutte le forze sane e democratiche del nostro Paese per ribadire il rifiuto della violenza, il rigetto di ogni forma di violazione dei diritti di libertà e democrazia, per ricacciare indietro i tentativi di questi ultimi mesi da parte delle forze organizzate della destra neo-fascista di rialzare la testa, rinvigoriti dalla vittoria alle ultime elezioni politiche del 2022″.

“Abbiamo davanti agli occhi i pestaggi di fronte alle scuole, ma anche le minacce perfino da esponenti di Governo e delle forze di maggioranza verso chi difende i principi della Carta costituzionale, nata dalla Resistenza e fortemente antifascista – termina la nota –. Per confrontarsi su questo e per aderire all’Anpi, ora più che mai indispensabile, la sezione di Roccastrada organizza presenze nei vari paesi col seguente calendario: