Massa Marittima: Donatella Spadi confermata alla guida del Pronto soccorso

La dottoressa Donatella Spadi è stata confermata alla guida del Pronto soccorso all’ospedale di Massa Marittima. La delibera è stata firmata nei giorni scorsi e l’incarico come direttore di Unità operativa semplice dipartimentale sarà esecutivo a partire dal primo maggio.

La nomina è stata fatta all’insegna della continuità, dato che la dottoressa Spadi ha preso in mano le redini del Pronto soccorso collinare al pensionamento del precedente direttore, nel 2010, portando avanti con impegno e risultati un ruolo strategico per l’assistenza ai pazienti del comprensorio.

Il pronto soccorso di Massa Marittima, con una media di 14mila accessi all’anno è, infatti, un punto di riferimento per la zona delle Colline Metallifere, fino al comune di Roccastrada al centro abitato di Ribolla, ma anche per le province limitrofe di Pisa e Livorno.

Donatella Spadi

Donatella Spadi, follonichese, nata nel 1959, laureata in medicina e chirurgia all’Università di Siena nel 1987, specializzata in chirurgia generale, lavora nell’emergenza dal 1994, quando è entrata in servizio per l’allora Asl di Grosseto. In questi anni ha lavorato al pronto soccorso di Massa Marittima, al punto di primo soccorso di Follonica, come medico di ambulanza e, per due anni, come medico di elisoccorso.

“Questa nomina – commenta una nota della Direzione aziendale –, insieme alle altre che sono state fatte e che sarà nostra cura comunicare ai cittadini, rientra negli atti con i quali la Direzione sta dando seguito agli impegni previsti dalla riorganizzazione aziendale, individuando i responsabili delle unità operative complesse e semplici dipartimentali nelle diverse branche specialistiche“.