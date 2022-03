“Codex Eroticus”: al via la mostra di Adrian Peter al Polo culturale Le Clarisse

Una galleria coloratissima delle assurdità umane, fra strambi disegni e scritte in tedesco.

Tutto questo (e naturalmente molto altro) è “Codex Eroticus“, la mostra a cura di Adrian Peter – noto anche come “Il cavaliere blu” – che sarà inaugurata venerdì primo aprile, alle 18, nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Per l’occasione verrà offerto a tutti un aperitivo. L’esposizione resterà poi aperta al pubblico fino a domenica 17 aprile, sempre a ingresso gratuito (per informazioni chiamare il numero 0564.488066), mentre il catalogo è in vendita a 10 euro. In occasione dell’inaugurazione, e per tutto il periodo di esposizione, sarà possibile anche sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Con le opere di Adrian Peter – spiega il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa – la sala conferenze di Clarisse esporrà grandi carte dipinte che, riportando strambi disegni e scritte in tedesco, evocano fumetti per adulti, manga e citazioni di Bosch. Tra sogno, follia e surrealismo, Peter presenta una bizzarra galleria apocalittica e coloratissima delle assurdità umane».

Adrian Peter, svizzero di nascita, ma molto legato anche alla Maremma perché mancianese d’adozione, ha lavorato come giornalista, copywriter, direttore creativo e scrittore per video pubblicitari. È stato docente di comunicazione alla Berner Fachhochschule für Wirtschaft.