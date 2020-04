Rinvio ballottaggio, coalizione Di Giacinto: “Responsabilità del voto sono di chi ha sbagliato al primo turno”

“Tutti avremmo preferito il voto a marzo, piuttosto che l’emergenza sanitaria, ma purtroppo non è stato così”.

La coalizione che sostiene Massimo Di Giacinto, formata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Di Giacinto Sindaco, In movimento per Follonica e Follonica nel Cuore replica a quella di centrosinistra.

“Far pensare che il ricorso abbia creato un danno alla città – sostiene la coalizione – ci sembra un modo per allontanare responsabilità che sono evidenti. Innanzitutto da parte di chi ha sbagliato a conteggiare le schede, subito dopo di chi, evidentemente in maniera frettolosa, ha dichiarato una vittoria al primo turno che tale non era. Il Tar, con la sua sentenza, ha ristabilito una situazione corretta decretando la necessità di disputare il ballottaggio. Anche noi avremmo voluto avere un sindaco ad amministrare il Comune, per il rapporto diretto che avrebbe avuto con i cittadini. Questo non è stato possibile né per volontà dei candidati, né del Prefetto. Anche per noi è importante votare in tempi rapidi e certi ma, come sostenuto da Massimo Di Giacinto, lo si dovrà fare solo in condizioni di totale sicurezza”.

Sul fatto di dare il proprio contributo Massimo Di Giacinto e la coalizione che lo sostiene hanno già messo a disposizione il loro programma.

“Lo abbiamo detto apertamente – affermano partiti e civici – che il programma presentato per una immediata ripartenza, della durata di sei o sette mesi, con questo nuovo rinvio sarebbe stato messo a disposizione del Commissario che, se lo riterrà opportuno, potrà prenderne spunto. Il voto del prossimo autunno sicuramente ci vedrà in campo con nuove priorità e con la stessa voglia di governare il cambiamento della città”.