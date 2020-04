E’ morto Casimiro Rabagli: il cordoglio di Cna

Cna Grosseto esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Casimiro Rabagli. “A nome di tutta l’associazione – dichiarano il presidente Riccardo Breda e il direttore Anna Rita Bramernini – manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia Rabagli per la perdita del loro caro“.

Casimiro aveva ereditato l’attività di famiglia, aperta nel 1918 in piazza Dante a Grosseto, e l’aveva fatta crescere, facendola diventare un punto di riferimento per la città e per molte ditte artigiane, dando vita anche al primo ingrosso self service.

“Un uomo che aveva intuizioni, che sapeva anticipare i tempi e che ha contribuito a creare una grande squadra che adesso è alla guida dell’azienda. A tutti loro – concludono Breda e Bramerini – mandiamo il nostro messaggio di vicinanza“.