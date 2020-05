Riaprono parrucchieri e centri estetici, Cna: “La Regione ci ha ascoltato”

Da lunedì 18 maggio parrucchieri ed estetiste posso riaprire i battenti delle loro attività. Lo ha stabilito il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, accogliendo le richieste portate avanti anche dalle Cna della Toscana.

“Un risultato importante – commenta il direttore di Cna Grosseto Anna Rita Bramerini –, anche se stiamo ancora aspettando la pubblicazione dell’ordinanza, che tiene conto del fatto che nella nostra regione sono da sempre attuati protocolli igienico-sanitari scrupolosi“.

“Siamo soddisfatti che la nostra richiesta sia stata accolta – dichiarano Matteo Ancarani e Debora Cioni, portavoce degli acconciatori e dei centri estetici per Cna Grosseto –. Ci metteremo al lavoro applicando, come sempre, con scrupolo le norme, sterilizzando le attrezzature, sanificando le postazioni di lavoro tra un cliente e l’altro e giornalmente e settimanalmente gli ambienti di lavoro, perché sono cose che facciamo da oltre 10 anni. La riapertura mette anche un freno all’abusivismo nel settore che rappresenta il vero pericolo per la salute di operatori e clienti“.

Le imprese del benessere, in Toscana sono circa 135mila imprese, con oltre 260mila addetti: “…e rappresentano una parte importante dell’economia del territorio – aggiunge Bramerini -. Adesso serve la collaborazione amministrazioni comunali, che dovranno concedere una maggiore libertà di orario, ma anche di clienti e dipendenti e collaboratori delle imprese, che devono essere disponibili a usufruire ed erogare i servizi in un arco temporale più ampio in modo da consentire l’accesso limitato e in sicurezza alle prestazioni per tutti“.