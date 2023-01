Il Club Inner Wheel contro la dispersione scolastica: “Aiutiamo i ragazzi a non lasciare gli studi”

Martedì 10 gennaio il Club Inner Wheel di Follonica ha consegnato alla presidente della cooperativa sociale Arcobaleno, Sara Lavagnini, il materiale acquistato per il service contro la dispersione scolastica.

“Parlare di scuola, di istruzione e di formazione è oggi più che mai importante e di attualità – ha dichiarato la presidente del Club Laura Alberti –, tanto da essere presente nelle linee guida di tutti i Governi. Le sfide sono sempre più complesse ed è fondamentale accompagnare la crescita dei nostri giovani che saranno i cittadini di domani. Per questo abbiamo accolto immediatamente la sollecitazione della nostra presidente nazionale, Angela Azara Imbesi, che ne ha fatto argomento della sua annata”.

I dati che leggiamo non sono rosei, in Italia si calcola che la dispersione scolastica abbia raggiunto il 13%, in Toscana siamo poco sopra l’11%, con punte maggiori al sud, siamo la maglia nera in Europa con Grecia e Spagna e questi anni di pandemia hanno contribuito a peggiorare il fenomeno.

“La dispersione ha molti significati – continua la presidente Alberti –, non è un semplice indice dell’abbandono scolastico, ma anche il mancato raggiungimento dei livelli formativi di base per accedere al mondo del lavoro o dell’Università, è diseguaglianza, è la creazione di figure a rischio sociale, è la mancanza di trasmissione di abilità relazionali. La scuola, infatti, non ha solo il compito di fornire competenze tecniche, ma anche di formare il futuro cittadino capace di una cittadinanza ampia e articolata, fatta di senso della legalità, etica delle responsabilità, pensiero critico, capacità di argomentazione, comprensione e tolleranza. Un particolare sguardo poi alle ragazze, garantire loro un’istruzione adeguata è il viatico per accedere al mondo del lavoro e raggiungere quell’indipendenza economica che è la condizione fondamentale per una vita libera ed autonoma”.

Ma cosa fare concretamente?

“Ci siamo rivolte alla cooperativa sociale Arcobaleno, che da diversi anni collabora con le scuole attraverso progetti di sostegno per i ragazzi a rischio abbandono, oltre a gestire il centro ‘Spazi Ragazzi’ – continua Alberti –, un luogo di aggregazione e di sostegno scolastico diventato un punto di riferimento di tanti adolescenti della città. Dall’incontro è nata l’idea di acquistare un pc ed altro materiale digitale per supportare le attività dei giovani che frequentano la struttura”.

“Il centro in questi ultimi tempi si è arricchito di nuovi laboratori – dichiara la presidente della cooperativa arcobaleno Sara Lavagnini -, il nostro obiettivo è sicuramente quello di fornire un’offerta formativa ed educativa sempre più rispondente alle necessità dei ragazzi, con l’obiettivo non di colmare semplicemente degli spazi, ma di lavorare insieme a loro e arricchirli di contenuti accattivanti e condivisi. Da qui nascono la produzione di podcast, la web radio, la produzione di filmati, tutti strumenti che esprimono un nuovo linguaggio più accattivante ed inclusivo di grande attrattività per i ragazzi ed il service di Inter Wheel sposa pienamente questo nostro nuovo impegno”.