Tempi delle commissioni, Pacella: “Rispettato il regolamento, in futuro sarà modificato”

Riguardo al recente abbandono dei lavori della seconda e quarta commissione comunale da parte dei gruppi di opposizione del Partito democratico, Lista Mascagni sindaco e Passione Grosseto, il presidente del consiglio Claudio Pacella tiene a precisare di aver preso atto della protesta, letto le doglianze e ascoltato i consiglieri di opposizione.

“In linea di principio, sono totalmente d’accordo con i colleghi di opposizione – precisa Claudio Pacella -, tuttavia tengo a precisare che il regolamento attuale è stato rispettato alla lettera: come presidente, non ho facoltà alcuna di derogare al regolamento. Se io avessi dato la possibilità di presentare emendamenti sino a lunedì mattina, infatti, sarei venuto meno ai miei compiti compiendo un abuso di potere. Di sicuro, in sede di consiglio farò un appello agli assessori perché intervengano sugli uffici di competenza al fine di accelerare le pratiche. Voglio comunque rassicurare tutti: il problema sarà risolto con il prossimo consiglio che discuterà del nuovo regolamento comunale, che prevede tempi più lunghi tra la convocazione delle commissioni e il consiglio. Si andrà, perciò, incontro alle istanze delle minoranze“.