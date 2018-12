Liga spagnola: classifica parziale della stagione 2018-2019

Quest’anno il campionato di Liga spagnolo, offre uno scenario inedito per quanto concerne la vetta della classifica.

Se al primo posto troviamo nuovamente il Barcellona di Ernesto Valverde, le posizioni occupate successivamente mostrano una classifica rimareggiata, rispetto alle passate stagioni. A differenza della serie A, della Ligue 1 e, pur con alcune similitudini con la Premier League, il campionato spagnolo quest’anno vede Siviglia e Atletico Madrid, giocarsela alla pari contro il club blaugrana di Messi, Suarez e Coutinho.

Per molti il Real Madrid, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, ora in forza alla Juventus, è una squadra che ha concluso un ciclo, dopo aver vinto la sua 13esima Champions League, nella finale di Kiev contro il Liverpool di Klopp. In effetti per il Real Madrid, il campionato non è più una priorità visto che già durante la passata stagione, quando alla guida della squadra di Florentino Perez, c’era ancora Zidane, i Blancons si erano già totalmente concentrati sulla Champions League, chiudendo il campionato al terzo posto, ma con ben 17 punti di distacco dal Barcellona, che in pratica aveva disputato una stagione a parte, conducendo per la maggior parte del campionato in vetta, senza essere disturbato.

Quest’anno la classifica, pur mostrando maggiori equilibri, vede ancora una volta il Real Madrid con quote e pronostici sulla Liga alla mano, fuori dalla lotta scudetto: non preoccupano certo i 5 punti di distacco, quanto le 5 sconfitte a cui bisogna aggiungere 2 pareggi di cui uno interno, dopo soli 16 turni. Un numero piuttosto elevato, specialmente se messo a confronto con le statistiche di Barcellona, Siviglia e Atletico Madrid, che sommate hanno perso in tutto solo 6 gare.

La squadra che ha mostrato maggiore resilienza in questo avvio di stagione appare senza dubbio quella allenata da Diego Simeone, che non perde dalla terza di campionato, cioè dalla trasferta con il Celta Vigo. Il dato più interessante di questa stagione di Liga spagnola è come vi sia grande equilibrio tra le varie squadre: si pensi ad esempio al Levante, che pur essendo attualmente ottava, dista solo 9 lunghezze rispetto a Siviglia e Atletico Madrid. Queste due squadre diventano ora osservate speciali dall’Italia, visto che saranno rispettivamente le avversarie di Lazio in Europa League e della Juventus per gli ottavi di Champions.

Della squadra allenata da Simeone, abbiamo più volte detto che è uno dei club più solidi degli ultimi 10 anni, sia da affrontare in Liga, sia nelle competizioni europee. Il livello della rosa, soprattutto in attacco con Antoine Griezmann e Diego Costa, rende l’Atletico Madrid un avversario temibile, senza contare la difesa, che ormai da qualche tempo è una delle migliori d’Europa: dato dimostrato anche quest’anno con le 12 reti subite, mentre Barcellona e Real Madrid ne hanno già incassate 19. La grande differenza però di questa stagione di Liga è data dall’equilibrio e dal fatto che, dopo aver disputato gran parte del girone di andata, nessuna squadra si è staccata dal resto del gruppo: il Barcellona primo in classifica è inseguito da Siviglia e Atletico Madrid. Il Real Madrid stesso, pur avendo disputato un avvio di campionato deludente è sempre lì a poche lunghezze dalla vetta. Questo è lo scenario della Liga spagnola quando ci avviamo alla fine del girone d’andata.